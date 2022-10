Tiene media sanción el proyecto de Ley Vino Buenos Aires

Se trata del proyecto impulsado por el senador Luis Vivona que tienen como objetivo potenciar la industria vitivinícola en la Provincia de Buenos Aires. Además, se dio media sanción al proyecto de Deporte Urbano y se convirtieron en ley tres proyectos más de su autoria.

En el día de ayer el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó los proyectos de ley que tienen como objetivo potenciar el vino en toda la provincia y la promoción del deporte urbano. El autor de ambos es el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona.





El proyecto de Ley Vino Buenos Aires, contempla desarrollar el Régimen de Promoción e Incentivo para la Industria Vitivinícola, un Registro Provincial de Viñedos y Bodegas productoras de vino, el Centro Técnico Vitícola y la marca “Vino Buenos Aires”, para estampar en los productos elaborados.“Esta ley pone en valor no solo la industria sino también la posibilidad de generar trabajo y turismo nuestra provincia”, afirmó Vivona, y añadió: “Es el reconocimiento para aquellos trabajadores de la tierra y el comienzo de algo que va a seguir creciendo porque no me caben dudas que la provincia de Buenos Aires se va a posicionar como exportadora de vinos”.

Por otra parte, la ley de Deporte Urbano busca promover y contener a los/las bonaerenses que realizan diversas actividades físicas en los entornos urbanos y espacios verdes de la provincia.“Agradezco a los legisladores y legisladoras que, de manera unánime, dieron su apoyo a estos proyectos”, finalizó Vivona.Además, se aprobaron y convirtieron en ley la adhesión a la Ley Nacional N° 27.665 que declara al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y socio recreativo; se declaró de interés legislativo el II Congreso Nacional e Internacional de Enfermería realizado en Malvinas Argentinas; y se reguló el uso, depósito y comercialización de elementos pirotécnicos clasificados y estruendosos de venta libre.