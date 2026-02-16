Tarifa Social SUBE: Quiénes acceden al descuento del 55% y por qué no es necesario renovarlo

El beneficio permite viajar con una reducción del 55% en trenes y colectivos de todo el país, se mantiene activo de forma automática y no requiere trámites de renovación por parte de los usuarios.

La Tarifa Social SUBE es uno de los principales programas impulsados por el Estado nacional para aliviar el costo del transporte público en los sectores más vulnerables. A través de este beneficio, los usuarios alcanzados acceden a un descuento del 55% en cada viaje realizado en trenes y colectivos en todo el territorio argentino, lo que representa un alivio significativo en el gasto cotidiano.

En los últimos días surgieron dudas respecto a la vigencia del beneficio y la necesidad de renovarlo. Sin embargo, desde el sistema SUBE aclararon que la Tarifa Social no vence y que el descuento se mantiene activo de manera automática para quienes continúan cumpliendo con los requisitos, sin necesidad de realizar gestiones periódicas ni trámites adicionales.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de distintos programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, PROGRESAR, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Seguro por Desempleo, el Seguro de Capacitación y Empleo, el programa Promover Igualdad de Oportunidades, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y las Pensiones No Contributivas.

Quienes aún no tengan aplicada la Tarifa Social pueden gestionarla de manera gratuita. El trámite comienza con la generación del PIN SUBE desde Mi ANSES, en la sección de programas y beneficios. Luego, la tarjeta SUBE debe registrarse a nombre del titular a través de la web oficial, la aplicación SUBE o en un Centro de Atención. Finalmente, es necesario activar el beneficio apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o desde la app en celulares Android con tecnología NFC.

En caso de que el descuento no se aplique al momento de viajar, se recomienda verificar el estado del beneficio en “Mi SUBE”. Si no figura activo, es conveniente revisar que la tarjeta esté correctamente registrada y que el beneficio haya sido activado en una terminal. Si el inconveniente persiste, los usuarios pueden comunicarse con el 0800-777-SUBE o acercarse a un Centro de Atención con su DNI y la tarjeta para resolver la situación de forma presencial.

Desde SUBE también recordaron que la Tarifa Social Federal es independiente de los beneficios locales, como el Boleto Estudiantil u otros descuentos provinciales o municipales. En esos casos, las condiciones, vigencia y requisitos dependen de cada jurisdicción y deben consultarse en los organismos correspondientes.