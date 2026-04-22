Sin cinturón y filmando: inhabilitan a Santiago Maratea

La conducta, además de constituir una infracción grave a la normativa vigente, implica una actitud de extrema irresponsabilidad al volante, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informa la inhabilitación preventiva del influencer Santiago Maratea tras ser detectado conduciendo sin cinturón de seguridad mientras realizaba un video para sus redes sociales.

La conducta, además de constituir una infracción grave a la normativa vigente, implica una actitud de extrema irresponsabilidad al volante, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

En ese sentido, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación preventiva para conducir, en el marco de sus facultades, quedando a disposición de la Justicia de Faltas correspondiente.

Asimismo, se indicó que, a los efectos de recuperar la aptitud para conducir, deberá someterse a una instancia de reevaluación ante el Centro de Emisión de Licencias municipal correspondiente.

La medida se enmarca en la política de control y prevención que impulsa el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, con eje en el cumplimiento de las normas y la protección de la vida en la vía pública.

Desde el Ministerio se remarcó que la exposición pública de este tipo de conductas no solo vulnera las normas básicas de seguridad vial, sino que además promueve prácticas peligrosas, especialmente entre los más jóvenes.