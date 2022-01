Sigue la grieta en el PJ local en San Miguel

La disputa por el partido continúa firme entre Juanjo Castro y Humberto Fernández y la interna entre ambas facciones comienza a hacerse más fuerte.La oposición del Frente de Todos en San Miguel hoy está teniendo su propia lucha y promete más capítulos entre dos referentes indiscutidos, como son Juanjo Castro –actual presidente del PJ local- y Humberto Fernández –ex presidente de la institución.

Ambos siguen el debate dialéctico desde hace años y defienden lo que han hecho y lo que aspiran a hacer. Y también se hacen un pase de facturas.En el caso de Fernández, realizó una publicación donde dice qué es lo que debería proponer el Partido Justicialista para los vecinos de San Miguel. En la misma le habla al “pueblo de San Miguel” y les propone realizar inversiones sanitarias con nuevos hospitales, también en materia de educación con la construcción de jardines de infantes, y apuntar a la “basura 0”.





Al respecto, Juanjo Castro no se quedó callado y dijo que “después de 2 años de mucho trabajo, hemos logrado sacar al Partido Justicialista San Miguel del letargo al que lo habían sometido los que hoy se proponen como la ¿solución?”.En ese sentido, se preguntó: «Vaya a saber por qué no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad que les dieron los afiliados y la desperdiciaron”. Y se respondió: “Quizás porque les convenía un partido abandonado, inerte y sin debate, donde no fluían las ideas, los proyectos, como sí pasa ahora”.

Recordó que con la presidencia actual, la familia peronista volvió a tener su carnet de afiliados. Y aclaró que “la Salud de San Miguel es uno de los problema más graves que padecen los vecinos, y por eso con gran esfuerzo nos pusimos hace un año atrás a construir los consultorios médicos gratuitos”.“En breve dejaremos inaugurada la única obra realizada desde que tenemos sede. (2003)Pronto las y los afiliados al PJ San Miguel podrán con su carnet acceder a promociones y descuentos en más de 40 comercios de San Miguel, Muñiz, Bella Vista y Ciudad Santa María de distintos rubros con sólo acreditarse a la hora de pagar o contratar un servicio”, agregó Castro.

Por otro lado, respondió el aspecto educativo que mencionó Fernández, sosteniendo que “también es un orgullo para todos los Consejeros del Partido, haber podido incorporar el programa FINES a nuestra gestión. Por primera vez egresaron 37 alumnos que recibieron su titulo secundario en la modalidad adultos”. Finalmente, agradeció “a todos los sectores del peronismo y del Frente se Todos por el apoyo, por defender cada paso que dimos juntos en el camino de la renovación de quienes deben representarnos. Por la madurez que logramos después de tantos años de fracaso sistemático”.En las redes sociales, los afiliados dejaron sus comentarios a favor de uno u otro, generando se un debate que será más intenso a medida que pasen los meses.