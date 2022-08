Septiembre con quita de subsidios, aumento de alquileres y de la VTV

La nueva segmentación tarifaria, el incremento de los alquileres y de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se conjuga en un combo que obligará a los bonaerenses a ajustar sus cuentas.

Con una inflación orillando los tres dígitos que afecta el poder adquisitivo, desde este septiembre los argentinos deberán comenzar a cuidar el consumo de energía y gas, atentos a que regirá la reducción de subsidios, cuyo impacto estará dado por la decisión individual de haber solicitado o no su continuidad.Quienes además sean inquilinos y les toque el ajuste anual deberán soportar un incremento en los alquileres del orden de 64,6%, por la aplicación del Indice de Contratos de Locación (ICL).En tanto, en la provincia de Buenos Aires habrá un ajuste de 9% en las cuotas de los colegios privados, último tramo de un aumento total de 25%.

El impacto mayor estará dado por la segmentación tarifaria que comenzará a regir desde el 1° de septiembre y se verá reflejado en las facturas que se pagarán en octubre.Cerca de 4 millones de usuarios que no se inscribieron en el Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE) con lo cual serán los que sufrirán el mayor incremento. Los incrementos se dividirán en tres tramos el primer de un 20% y luego dos tramos correspondientes al 40%.En el caso del gas, el alza será del orden de 160% para quienes no se anotaron y para quienes superen ingresos por $ 369.000 mensuales por grupo familiar (nivel 1).

A los usuarios del nivel 3 (clase media con ingresos de hasta $ 369.000) se subsidiará el equivalente al 70% del umbral mínimo máximo de cada categoría y cada sub zona. Los usuarios nivel 2 (tarifa social) no tendrán aumentos.En el caso de la electricidad hay anotados cerca de 9 millones de usuarios. Los de nivel 1 desde el jueves perderán todo tipo de ayuda estatal. Para los de nivel 3 se mantendrá el subsidio hasta un consumo de 400 kw/h y el consumo por encima de ese tope se pagará a tarifa plena.Los usuarios de energía nivel 2 (tarifa social) no percibirán aumentos. En el caso de los alquileres los incrementos serán de 64,6% por la aplicación del ICL. Al 1° de septiembre el BCRA lo fijó en 2,47 puntos, que dividido el valor de un año atrás (1,50), deriva en el índice de 64,6%.

En otro orden, cabe puntualizar que por estos días están llegando las notificaciones de las empresas de medicina prepaga que anuncian un aumento de 11,1% desde octubre.Con este panorama ya aparecen análisis económicos que ubican la inflación en 95% pero con tendencia a llegar a 100%.La VTV, tambiénDe acuerdo a la nueva tabla de valores anunciada por el Gobierno bonaerense, el motovehículo abonará 945 pesos; los vehículos hasta 2.500 kilogramos 3150 pesos y los vehículos que superen ese kilaje pasarán a pagar 5.670 pesos.

En tanto, la revisación para remolques, semiremolques y acoplados hasta 2.500 kilos, pagarán 1575 pesos, mientras que los que superen ese peso abonarán 2835 pesos. La Verificación Técnica Vehicular es el control periódico del estado mecánico y de emisión de gases contaminantes de los automotores, y es un requisito obligatorio para circular.