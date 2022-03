Seguridad, educación y Malvinas en la agenda de Méndez

El intendente, además, reclamó que la Provincia incluya a San Miguel en los planes de obras. Una mención especial hizo por el 40 aniversario del desembarco en las Islas Malvinas.

El Honorable Concejo Deliberante de San Miguel realizó la Apertura de Sesiones Ordinarias con el Cuerpo de Concejales y con la presencia del intendente del distrito, Jaime Méndez, quien pronunció un discurso basado en la seguridad, la educación durante la pandemia, las obras públicas –y la necesidad de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires los incluya en los planes de obras ya que, en la región, solo Malvinas Argentinas y José C. Paz fueron beneficiados – entre otras cosas.

El recinto tuvo la presencia de Veteranos de Guerra, entre los que se encontraban Ricardo Aleksiejoner y Aldo Rico, en el marco de lo que será el 40 aniversario del conflicto bélico en las Islas Malvinas, donde el jefe comunal anunció que habrá actividades especiales en ese sentido.

Además, luego de los cambios que se produjeron en el Departamento Ejecutivo, los nuevos funcionarios acompañaron la sesión y al intendente.

“Expusimos las políticas, estadísticas y logros alcanzados el año pasado en las distintas áreas municipales y los proyectos para seguir desarrollando nuestro querido distrito este 2022”, explicó Méndez al tiempo que adelantó que van a seguir adelante con “nuevas obras públicas, de planeamiento y desarrollo urbano, que incluyen pavimentos, hidráulicas, cloacas y renovación de espacios públicos, entre otros trabajos”. Cabe destacar que habló de la expansión del Procrear, cuyo proyecto prevé la construcción de más de 400 viviendas con créditos hipotecarios y un parque público de 8 hectáreas, entre otros trabajos.

No obstante, se mostró disconforme con las prioridades que tiene la provincia de Buenos Aires, donde no se sienten tenidos en cuenta a la hora de incluir a San Miguel en la planificación de obra pública, hecho que motivó la crítica del intendente.

Luego se refirió a la educación, uno de los pilares fundamentales del Estado. Recordemos que cuando durante la pandemia, fue uno de los primeros en pedir el retorno de los alumnos a las aulas para que los chicos no pierdan más días de clases presenciales, además de que se disparaban los números de la deserción escolar. Si vamos más atrás en el tiempo (antes de la pandemia) también recordamos cuando el ahora Senador provincial, Joaquín de la Torre, hablaba sobre lo alarmante que era la deserción escolar en la provincia. “Es tan grave haber cerrado las escuelas como desconocer las consecuencias de semejante medida y tratar de convencernos de que ello no fue así. A los que dicen que hubo clases durante la pandemia, vayan a decírselo en la cara a nuestros miles de chicos del conurbano y sus familias, que no podían pisar la escuela ni tenían conectividad”, sostuvo Méndez.

Y luego, afirmó; “Continuaremos impulsando la educación y el trabajo, articulando con distintos actores del Estado, el sector privado y productivo, algo fundamental que nuestro país necesita para poder generar empleo genuino y salir adelante”.

Por otra parte, se refirió a las tareas en salud, sobre todo en el marco de la pandemia, asegurando que continuarán con operativos en los barrios con los que el municipio vacunó a más de 8.000 vecinos el año pasado y, en los próximos días, “comenzaremos con la renovación de guardias del Hospital Larcade, como ya lo hicimos con la Maternidad y Neonatología”.

Además, solicitó al gobierno provincial más vacunatorios de Covid, ya que actualmente sólo hay dos en el distrito para una población de más de 300.000 habitantes.

Más tarde, aunque no por ello menos importante, estuvo la cuestión de la seguridad. “Reforzaremos aún más el sistema integral de seguridad con el nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM), próximo a inaugurarse, con el programa «Ojos en Alerta» y más recursos para prevenir y combatir delitos, entre ellos el narcomenudeo, un flagelo que ataca a todo el conurbano, especialmente a niños y jóvenes. En San Miguel lo vamos a seguir combatiendo”, aseguró el intendente.

Finalmente, a través de la comisión “40 años Gesta de Malvinas”, que se aprobó recientemente en el HCD, comentó que van a honrar durante todo el año con distintas acciones a los héroes que lucharon por la recuperación del suelo patrio.