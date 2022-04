Se licitó la obra para acondicionar el Muelle de la Isla Martín García

La intervención hidráulica cuenta con un presupuesto superior a los $258 millones y beneficiará la conectividad y el desarrollo de la zona. El Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la obra “Refuncionalización del Muelle de la Isla Martín García”, que cuenta con un presupuesto de 258 millones de pesos.



El acto contó con la presencia de los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; y de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski; y el director de la Isla Martín García, Diego Simonetta.



Cabe destacar que el proyecto comprende el reacondicionamiento integral del muelle y el dragado de los canales de navegación de ingreso a la región insular. En ese sentido, el Ministro Nardini indicó: “Estos trabajos son muy importantes porque van a permitir más accesibilidad para los chicos que van a la escuela y para los isleños. La indicación del Gobernador es seguir dignificando a través de la obra pública y continuaremos llevando adelante el plan de infraestructura más importante de la historia de la provincia de Buenos Aires”.



Por su parte, Álvarez Rodríguez destacó que “en la Isla viven más de 200 bonaerenses que necesitan este muelle operativo para recibir alimentos” y agregó que “también es fundamental para el turismo, ya que es un sitio histórico y emblemático donde tenemos una reserva natural”.



Asimismo, el subsecretario Jelinski informó que “estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el muelle y el canal de acceso, que se encuentra totalmente sedimetnado y no permite que las embarcaciones pueda acercarse”.

Por último, Simonetta agregó: “Queremos agradecer porque para nosotros el muelle es la columna vertebral de la isla y no recibe modificaciones desde fines del siglo XIX. Sin estas obras no tenemos conectividad con el territorio por lo que también recuperamos soberanía”.