Se construye un edificio para el SAME

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, visitó la obra del futuro edificio que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) tendrá en el distrito. El mismo se construye en el Polo de Seguridad ubicado en Av. del Sesquicentenario y Yatasto, en la ciudad de Ing. Pablo Nogués. “Es una obra muy importante para toda la población de Malvinas Argentinas, en un lugar estratégico, para que puedan tener mayor accesibilidad a la hora de llegar a alguna emergencia”, aseguró la jefa comunal. En ese mismo predio se construye el edificio destinado a los Bomberos Voluntarios, y ya funcionan los edificios de Defensa Civil y Emergencias, Gendarmería Nacional Argentina y el Centro Operativo Municipal (COM). De esta manera se concentra en un solo lugar la atención básica al vecino, pudiendo llegar en tiempo y forma ante una emergencia. “Además queremos que la gente del SAME pueda trabajar mucho más cómoda. Ellos están 24/7 y no podíamos no brindarles un espacio en el que tengan las comodidades necesarias para poder realizar el trabajo que llevan adelante”, agregó la intendenta. Por su parte, la secretaria de Salud del distrito, Dolores Ouviña, dijo: “No teníamos un espacio propio para el SAME y lo íbamos generando en las distintas estructuras que tenemos en el Sistema de Salud.





Pero siempre quedaba chico, ya que es un servicio que fue creciendo mucho en los últimos años. Es el hospital en la calle, asique tener esta estructura propia es maravilloso”. Y el Dr. Christian Mayerhofer, director del SAME de Malvinas Argentinas, afirmó: “Es un cambio importantísimo por la comodidad que nos dará este edificio, la accesibilidad, en un lugar estratégico en el centro del partido. Desde este punto vamos a llegar al último rincón de Malvinas Argentinas aproximadamente en siete minutos, algo muy beneficioso para los vecinos”. Acompañaron también a la intendenta en su recorrida, el director General de Hospitales del distrito, Dr. Daniel Caiña; la subsecretaria de Mujer, Niñez y Adolescencia, Elizabeth Farese; el director general de Administración de Salud, Hernán Argañaraz, entre otros.