San Miguel suma espacios seguros para guardar bicicletas en las estaciones de tren

El municipio instaló tres guardabicis gratuitos en las estaciones del ferrocarril San Martín, con monitoreo permanente y sistema de iluminación.

San Miguel cuenta con tres nuevos espacios municipales para guardar bicicletas en las estaciones de tren de Bella Vista, Muñiz y San Miguel. Los guardabicis, inaugurados a comienzos de este año, ya son utilizados por cientos de vecinos que combinan el uso de la bicicleta con el transporte público.

Cada instalación dispone de cámaras de seguridad monitoreadas en tiempo real por el Centro de Operaciones Municipal (COM), iluminación y parlantes disuasorios para prevenir hechos sospechosos.

El servicio es gratuito y está disponible para todos los vecinos. Para utilizarlo, se debe realizar un registro único a través de un formulario online disponible en la web del municipio o escaneando los códigos QR colocados en los guardabicis.

El tiempo máximo de permanencia permitido para cada bicicleta es de 72 horas consecutivas