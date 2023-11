San Miguel, Se acabó el amor entre Mayal y Castro

El concejal referenciado en Franco La Porta apuntó directamente al candidato a intendente de Unión por la Patria que consiguió que ingresen 4 concejales al Recinto. Y pidió por una renovación de nombres e ideas en el PJ local para seducir al electorado.

Luego de lo que fueron los comicios generales de octubre en San Miguel, donde la oposición expresada en Unión por la Patria quedó en segundo lugar, lejos del oficialismo, la unidad que había entre Juanjo Castro (que fue candidato a intendente -UP) y los tres pre candidatos de UP que no ganaron la interna en las PASO se quebró, dejando un impase para que el peronismo analice internamente lo que sucedió al tiempo de que tienen que pensar en cómo hacer para que Sergio Massa obtenga más votos en un distrito poco proclive a votar al peronismo.

El concejal Cristian Mayal – un peronista (afiliado al PJ) de 34 años que nació en Ramos Mejía, vivió en Caseros y que llegó a los 9 años a San Miguel, que fue y es fiel creyente de Néstor Kirchner – que participó de la interna de UP, habló con Aquí La Noticia sobre lo acontecido y fue claro y directo contra Castro a quién lo acusó de haber hecho una mala elección en la que solo ingresaron 4 concejales.

“Hay un punto de inflexión en el peronismo; es una elección que nos tiene que llamar la atención a todos y creo que ha quedado de manera contundente que ha sido desastrosa porque Juanjo Castro ha permitido que solo ingresen cuatro concejales en el próximo periodo legislativo”, dijo Mayal.

En ese sentido, reclamó que en el peronismo haya una renovación urgente para, en estos próximos cuatro años, tratar de convencer a los vecinos con una propuesta diferente. “Hay que renovar desde los compañeros e ir a buscar a los que no se han sentido atraídos para militar, hay que abrir las puertas a otros, tenemos que renovar con ideas. Estamos en una etapa en la que hay que seducir a los vecinos desde otro punto de vista, por eso es importante renovar ideas y personas, con el eje puesto en las ideas peronistas justicialistas”, explicó.

Luego, agregó que también es de vital relevancia “que muchos dirigentes entiendan que uno tiene que hacer política los 365 días del año, generar y mostrar un ejemplo a seguir porque no puede ser que haya dirigentes sociales que digan una cosa en las redes y hagan otra en la realidad… eso hoy la gente lo ve, materializa y lo castiga”.

Además, se refirió a gran parte de la juventud que está descreída de la política: “Los jóvenes le generan interrogantes a la política y está muy bien hacerlo. Tenemos la obligación de tener un objetivo claro, un proyecto político claro. En lo local hay que innovar enormemente y volver a seducir nuevamente. Y explicarles a los vecinos por qué queremos gobernar San Miguel”.

Por otra parte, Mayal habló sobre su primera experiencia como candidato la cual calificó de haber sido “un honor” por representar al espacio de Franco La Porta. “Me tocó encabezar ese proceso político pero el acompañamiento de Franco y de todos los compañeros fue muy importante para mí. Tuvimos más de 13500 votos. Eso fue contundente porque, si bien salimos segundos en las PASO, hay un enorme motivo para seguir militando”, dijo.

En cuanto a las presidenciales, explicó por qué apoya a Sergio Massa: “Demuestra tener la capacidad de conocer la cosa pública, tiene enorme voluntad de trabajo, puso el cuerpo en una situación compleja del país, él decidió encarar y llevar adelante este proceso con el FMI y con políticas económicas que el país necesita. Y porque tiene un proyecto político claro. Además, enfrente se ve lo opuesto, una persona que se desencaja, insulta, grita, que no conoce la cosa pública, que descalifica, etc.”.