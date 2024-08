San Miguel: Presentaron el libro “El futuro del comercio que se viene”

Sergio Sforza, presidente de la entidad comercial, fue el anfitrión en la presentación del libro del licenciado Damián Di Pace, donde ofrece tips para prepararse en el contexto económico que se viene.

La Cámara de Comercio e Industria de San Miguel realizó una jornada donde se hizo la presentación del libro “El futuro del comercio que se viene”, del licenciado en Comunicación de la UBA, Damián Di Pace. La misma fue encabezada por el presidente de la entidad, Sergio Sforza que, tras la finalización del evento, dialogó con Aquí La Noticia sobre la situación actual del comercio del distrito.

Destacando que, no es un momento fácil para nadie, Sforza consideró que, si bien había que hacer un reajuste económico y político como para poder enderezar el rumbo la situación se dificulta “con la suba de tasas, impuestos, servicios, y con la baja de ventas”. De todos modos, comentó que desde la Cámara se continúa apoyando a los comerciantes, por ejemplo, con cursos de capacitación, pero, también, con este tipo de jornadas donde un experto en comercio puede sin hacer futurología “tirar ejes de proyección de lo que puede pasar y no en la economía, dando un panorama sobre lo que se viene”.

En otro orden, fue consultado sobre la proliferación de negocios tipo ferias los cuales no son sometidos a todos los impuestos que tienen la mayoría de los negocios del centro de San Miguel. En ese sentido, Sforza dijo estar en contra de esa situación. “La Cámara lucha contra la competencia desleal porque un comercio paga impuestos, servicios, ingresos brutos, IVA, y no es justo que haya comerciantes que hagan competencia desleal y no tributen ningún impuesto”.

También se mostró preocupado por aquellos comerciantes que tienen que pagar alquiler para poder ejercer su actividad, porque es un costo fijo más que se les suma, entre todos los gastos que tienen de luz, empleados registrados con cargas sociales e impuestos varios. “Es lo que sucede en cualquier país del mundo, lo que pasa es que una cosa es que en una economía haya fluidez de liquidez y otra cosa es cuando se pasa un momento difícil y eso es todo un cuadro donde hay que poner mucho esfuerzo y trabajo”, agregó.

Más allá del contexto económico negativo, Sforza entendió que se está muy lejos de una situación como la del 2001 o la de la pandemia de 2020. Y destacó la cantidad de crisis que tuvo el país, con las cuales se sale fortalecido de esas experiencias. “El argentino podría decir que es surfista, ya que está acostumbrado a pelear en diferentes momentos con vaivenes económicos, asique tiene una cierta gimnasia como para poder seguir adelante”, afirmó.

Finalmente, comentó que la Cámara se encuentra en un buen momento, realizando rondas de negocios en conjunto con la municipalidad de San Miguel, actuando como una gremial empresarial, con independencia, pero con una amalgama de trabajo consolidada. También remarcó que están trabajando en diferentes proyectos con el fin de “dar lo mejor de nosotros como Cámara para poder acompañar a los sectores que representamos”.

Gran convocatoria

Para escuchar a Damián Di Pace en la Cámara de Comercio e Industria de San Miguel, se hicieron presentes más de 240 personas entre comerciantes, industriales y propietarios de Pymes del distrito.

Di Pace, que se especializó en comunicación comunitaria y en planeamiento y administración estratégica en el Centro de Posgrados de la Facultad de Cs. Económicas (UBA), que además tiene una maestría en Marketing Estratégico en la Universidad de Cs. Empresariales y Sociales y que es Doctor en Economía por la Atlantic International University de EEUU, plantea en su libro que, si bien no se puede garantizar nada de lo que va a suceder en el futuro, “sí es posible anticipar algunas cosas para calmar los ánimos, para dar pasos graduales y evitar que los cambios disruptivos nos desestabilicen, para amortiguarlos con saberes y aprendizajes que nos permitan reconvertirnos en forma adaptativa. La intención de este libro es, de alguna manera, acompañarlos en ese proceso”.