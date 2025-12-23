San Miguel luce su tradicional espíritu navideño

Con la llegada de la Navidad, San Miguel luce como siempre un gran espíritu de celebración. La municipalidad decoró los centros comerciales e instaló más de 10 pesebres en distintos puntos del distrito, para acompañar en familia y comunidad el nacimiento de Jesús.

Como todos los años, en la plaza principal se armó el clásico árbol navideño y a su lado un pesebre a escala real. Además, sobre la Avenida Perón se instalaron carteles con diseños alusivos a la Sagrada Familia, y se adornó el paseo comercial con cintas de colores en las luminarias, coronas de adviento y guirnaldas con estrellas.

Para los más chicos, la presencia de Papá Noel en la plaza principal es un punto obligado, entre las 17 y las 21hs, horario en que recibe cartas de los niños y se pueden sacar fotos con él.

Distintos puntos de San Miguel recibieron su pesebre, para que todos los vecinos puedan acompañar de cerca estos días de celebración. Se instalaron en el Corredor Aeróbico; en la Plaza de las Carretas; en la nueva rotonda de Santa Ana, en Muñiz; en la rotonda de Flaubert e Irusta; en el Corredor Gaboto, de Parque la Luz; en el puesto policial de Gaspar Campos; en las esquinas de Av. Balbín y Ruta 8, Av Balbín y Blasco Ibañez, y Balbín y Maestro Ferreyra, en Santa María.

A su vez, para potenciar las ventas y el consumo local, el municipio lleva adelante una importante promoción junto a la Cámara de Comercio e Industria. Aquellos vecinos que compren en alguno de los más de 200 comercios adheridos del Paseo de Compras o de los centros comerciales barriales podrán participar de un sorteo con grandes premios. Para más información, ingresar al siguiente enlace: https://shorturl.at/SRUZV