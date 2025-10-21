San Miguel ganó 29 medallas en los Juegos Bonaerenses 2025

Más de 350 jóvenes y adultos mayores representaron al distrito en distintas disciplinas deportivas y culturales.



El municipio de San Miguel obtuvo 29 medallas en la final de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata. La delegación, compuesta por más de 350 jóvenes y adultos mayores, regresó al distrito este fin de semana y fue ovacionada por familiares, vecinos y los Bomberos Voluntarios de General Sarmiento.

Por su parte, el intendente Jaime Méndez alentó a los sanmiguelinos en Mar del Plata el martes 14 y miércoles 15 de octubre, donde presenció múltiples competencias y triunfos de los vecinos.

Entre las 29 medallas alcanzadas, se ganaron 13 de oro en acuatlón, natación PCD, básquet 3×3 PCD, atletismo (sub 18), parabádminton, futsal (sub 16 y 18), fotografía, atletismo PCD (100m +16 femenino), fútbol PCD y handball (sub 14 y 16).

También se lograron 10 medallas de plata en atletismo (sub 14), atletismo PCD (lanzamiento de bala +35 +16), atletismo (100 m sub 16), teatro juveniles, atletismo (posta 5×80 sub 14), fútbol PCD (sub 16), futsal (sub 14 masculino), pelota paleta y hockey (sub 16 femenino).

Y, por último, se obtuvieron 6 medallas de bronce en acuatlón (sub 14 libre), atletismo PCD (salto en largo con motor ambulante +16 y lanzamiento de bala No Motor 55), tenis adultos mayores, voley (sub 16) y tenis de mesa adultos mayores.