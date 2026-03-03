San Miguel “Estoy convencido de que va a ganar la política, no la plata”

San Miguel – Interna PJJuanjo Castro, actual presidente del PJ local, habla sobre los comicios internos del 15 de marzo. Apela a la democracia interna para apuntar a la reconstrucción del partido, aunque deba competir contra las listas de Fidanza y Fernández.

La interna del Partido Justicialista de San Miguel ya entra en su recta final, con tres listas compitiendo por el liderazgo del partido en un contexto político marcado por la necesidad de renovación y unidad. La lista encabezada por Juan José Castro, actual presidente del PJ local y concejal de San Miguel, se prepara para enfrentar a los equipos de Santiago Fidanza y de Héctor Fernández. Mientras se acercan las elecciones internas, programadas para el 15 de marzo, Castro dialogó con Aquí La Noticia y habló sobre los desafíos del momento y la importancia de mantener la democracia interna como pilar fundamental del peronismo.

El dirigente subraya la trascendencia de estas elecciones como una oportunidad para reafirmar los valores que históricamente han guiado al peronismo: «El peronismo es una filosofía de vida. Nos dejó la enseñanza de que lo primero es la patria, después el movimiento y, por último, los hombres. La columna vertebral del partido siempre fue el trabajador, el obrero, la familia». Con esa premisa, resalta que uno de los grandes desafíos actuales del partido es recuperar la representatividad y la lealtad dentro de sus filas.

En un momento de la entrevista, Castro sostuvo – a diferencia de otros sectores del PJ, donde los acuerdos parecen ser el camino más sencillo – que la competencia interna es saludable. Para él, «la participación democrática es fundamental. El hecho de que haya tres listas en San Miguel es positivo, porque cada uno de los actores tiene una visión diferente y es ahí donde los afiliados van a decidir cuál es el rumbo que quieren para el partido».

También afirmó que, a pesar de las dificultades y los problemas de representatividad que han existido, el PJ local ha logrado una nueva dinámica. «Cuando acá los pastos estaban largos, nadie quería al partido en San Miguel. Hoy, a pesar de las diferencias, está bien que lo quieran, porque eso nos obliga a superarnos», indicó y agregó que mantienen el trabajo de apertura hacia la comunidad y a la gestión de «puertas abiertas», con la visita de ministros y funcionarios, que han permitido que el partido recupere terreno.

El futuro

En cuanto a su propuesta para el futuro, Castro hace hincapié en seguir profundizando programas sociales y de asistencia a la comunidad. Entre ellos, menciona los programas de «consultorios médicos, ayuda alimentaria, y el programa FINES». En este sentido, aseguró que, a través de la gestión del partido, se ha logrado una cercanía con los vecinos y una atención más directa a quienes lo necesitan.

En tanto, Castro se refirió a la bajada de recursos de primera necesidad desde provincia que le hacen a otra lista: “Están bajando recursos para captar votos, hay un desmesurado gasto de recursos. Si yo hubiera contado con el 10% de esos recursos en las últimas elecciones, los resultados hubieran sido mejores». Igualmente, aseguró estar “convencido de que va a ganar la política, no la plata”.

La unidad

Más allá de la contienda interna, el candidato de la lista Esperanza San Miguel sabe que el verdadero reto es la unidad del partido: «No vamos a poder acceder a Sarmiento 1551 (la sede del municipio) si no estamos todos juntos. Los proyectos políticos se sostienen en el tiempo, cambiando algunos jugadores, perfeccionándolos». Es claro en que los intereses del partido deben prevalecer sobre las ambiciones individuales, y que la unidad es clave para conseguir una victoria a largo plazo.

Con respecto a la posibilidad de una alianza, Castro, que se alió con Franco La Porta, mencionó la importancia de trabajar con aquellos que comparten un objetivo común, incluso si existen diferencias. «Este tipo de elecciones partidarias es una contienda de militantes, compañeros que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos un objetivo común», dijo.

Seguido, Castro fue contundente sobre su posición ideológica: «Yo soy peronista de Perón y de Evita. No voy a promover lo que no soy, como hacen otros, aunque respeto su posición. Soy Juanjo Castro, un militante político que trabaja por el bien de San Miguel». Finalmente, al cerrar la entrevista, el presidente del PJ subrayó que el trabajo no termina con estas elecciones internas. «Después de las elecciones, si la mayoría tiene ganas de trabajar por San Miguel y ser gobierno municipal en 2027, lo que nos tiene que aglutinar es la unidad de los espacios del PJ».