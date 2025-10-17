San Miguel: El estacionamiento medido aumentó a $500 por hora

Desde el 1° de octubre rigen las nuevas tarifas del sistema municipal. La infracción en pago voluntario asciende a $25.000 y la carga mínima en la app también se actualizó.

La Municipalidad de San Miguel informó una actualización en las tarifas del Estacionamiento Medido, que comenzó a regir el 1° de octubre de 2025. Según una circular oficial emitida por la Dirección General de Estacionamiento Medido, dependiente de la Secretaría de Gobierno, el valor de la hora de estacionamiento pasó a costar $500.

Además, el valor de la infracción en pago voluntario se fijó en $25.000, mientras que la carga mínima de crédito para operar desde la aplicación será de $500.

El aviso fue distribuido a los puntos de venta del sistema, con fecha del 30 de septiembre de 2025, y lleva la firma de la Dirección General de Estacionamiento Medido.

Con esta actualización, San Miguel se suma a otros municipios del conurbano bonaerense que revisaron sus tarifas de estacionamiento durante los últimos meses, en el marco del aumento generalizado de costos y del proceso de adecuación de servicios públicos.

Vecinos y comerciantes del centro señalaron que el incremento impactará en el costo diario de quienes utilizan el vehículo para trabajar o realizar trámites, aunque desde el municipio sostienen que la medida busca mantener el orden vehicular y garantizar el mantenimiento del sistema.