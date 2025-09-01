Rial, «Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario»

El periodista Jorge Rial cargó duramente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que trascendiera que la funcionaria solicitó a la Justicia Federal un allanamiento en su domicilio por la difusión de los audios de Karina Milei, y advirtió que el Gobierno se está convirtiendo en un «régimen totalitario».

Desde su programa en C5N el conductor diferenció su rol del de los funcionarios implicados en los escándalos de corrupción. «No les robamos la plata a los discapacitados, no les pegamos a los jubilados ni a los chicos (…). Somos periodistas que ejercimos nuestro laburo y parece que eso molesta al poder«, aseveró.

Rial aseguró que la ofensiva judicial del Gobierno tiene como único objetivo frenar las revelaciones. «Están pidiendo allanar nuestras casas y sacarnos nuestros teléfonos. No somos delincuentes (…). Están intentando que no sigamos investigando», denunció. En ese sentido, consideró que la medida es contraproducente para el propio oficialismo:

«Lo que están haciendo es confirmar que los audios de Spagnuolo son verdaderos». El periodista también acusó a Bullrich de ser hipócrita, al recordar un episodio de años atrás en el que la ahora ministra le dijo a un director de un medio de Bahía Blanca «no entregues las fuentes», defendiendo el secreto profesional que ahora busca vulnerar. «Solamente de la cabeza de esta mujer puede salir esta ensalada trasnochada», agregó.

Finalmente, Rial criticó la orden judicial que prohibió la difusión de los audios, calificándola como un «acto de censura previa y totalitario», y lanzó una dura comparación: «Milei se está convirtiendo de a poco en un espejo de Nicolás Maduro».