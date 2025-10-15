Recuperación de la UTN: Educación tecnológica y futuro para los jóvenes paceños

En un nuevo aniversario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el intendente Mario Ishii destacó el acuerdo que permitirá reabrir la sede en José C. Paz. La iniciativa busca garantizar educación universitaria de calidad y con perfil tecnológico dentro del distrito.

José C. Paz vive un momento histórico para su desarrollo educativo y productivo. En el marco del aniversario de la transformación de la antigua Universidad Obrera Nacional en la actual Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el intendente municipal, senador provincial electo y Secretario Ejecutivo UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, celebró el avance en la recuperación de la sede universitaria en el distrito paceño.

El proyecto, formalizado en la reunión del 21 de agosto de 2025, representa un paso clave para que los jóvenes de José C. Paz accedan a carreras tecnológicas y de ingeniería sin necesidad de trasladarse a otros municipios. El convenio firmado establece que el municipio financiará los sueldos docentes, proveerá equipamiento y dispondrá de espacios en la recientemente inaugurada Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial (IA), ubicada en Av. Marchena y Santa María.

La UTN, por su parte, elaborará una propuesta académica integral que incluirá tecnicaturas, ingenierías y carreras de grado, garantizando el aval institucional de la universidad en todas las formaciones que se dicten en el distrito. “El objetivo es que nuestros jóvenes puedan formarse en tecnología, robótica e innovación aquí mismo, en José C. Paz, sin tener que irse de su ciudad”, destacó Ishii durante el encuentro.

La reunión contó con la presencia del rector de la UTN, Ing. Rubén Soro; el decano de la Facultad Regional General Pacheco, Ing. José Luis García; el secretario general de Coordinación Universitaria, Juan Carlos Agüero; y el secretario del Consejo Ciudad del Aprendizaje UNESCO, Prof. Dr. Carlos Víctor Zalazar.

Con esta recuperación, José C. Paz consolida su perfil como ciudad universitaria y reafirma su compromiso con la formación técnica y profesional, pilares fundamentales para el desarrollo local y la inclusión social.