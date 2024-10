Rector Panessi: “El gobierno no dimensiona lo que es la Universidad para la sociedad argentina”

El rector de la UNLu Walter Panessi estuvo presente en el escenario principal montado en la Plaza de los Dos Congresos, junto a las rectoras y los rectores del Concejo Interuniversitario Nacional, en la multitudinaria Marcha Federal en defensa de la ley de financiamiento educativo.



Acompañado por la vicerrectora María Ester Leguizamón, Panessi mostró su emoción por el apoyo masivo que registró esta movilización, replicada en la mayoría de las grandes ciudades del país. “Obviamente se preveía un apoyo tal a las universidades públicas, a la Educación pública gratuita, que es para la Argentina un sello, una marca registrada, y el Pueblo, que es soberano, no quiere perderla”, sostuvo.



“Creo que la contundencia de la Marcha de hoy demuestra esto: no sirve empecinarse en no financiar a las universidades”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que el poder ejecutivo vetase la Ley, lo que se concretó finalmente a última hora de este miércoles.



“Que toda persona, no importa que tenga o no tenga plata, pueda llegar a la Universidad y tener un crecimiento personal no se le puede negar a nadie, y el Estado tiene el deber el garantizarla”, señaló Panessi.



Sobre el documento del CIN leído en el acto, el rector aseguró que “básicamente destaca la importancia de la Educación pública, que se piense a la Universidad pública como parte de la solución de los problemas del país, y donde expresamos también el rechazo al veto del presidente, y en todo caso, la necesidad de que los diputados y los senadores aseguren los dos tercios de los votos para tener el financiamiento que las Universidades necesitamos”.



“Personalmente, y pensando en política estratégica, creo que el Gobierno Nacional comete un error: no dimensiona lo que es la Universidad para la sociedad argentina”, reflexionó.



“Me parece que no era necesario el veto, ya que, como decimos los Rectores, el presupuesto necesario, dentro de la Ley de Financiamiento, es muy poco de lo que representa del PBI, y no era necesario inventar ningún impuesto”.



“Por el contrario, creo que estamos subsidiando a un montón de personas que tienen un montón de plata, y que bien se puede financiar a la Universidad pública”, aseguró.



Finalmente, Panessi resumió el momento vivido en la Marcha, expresando sentir “Una emoción gigante al ver a un pueblo movilizado en favor de la Educación pública, gratuita y de calidad”.