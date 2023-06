Provincia de Buenos Aires, el bastión a defender… o a conquistar

La pelea entre pre candidatos de los espacios políticos, tiene al distrito electoral más importante del país como la clave para las elecciones de este año. Quien se imponga tiene grandes chances de gobernar el país.

Cuando se observa con detenimiento la configuración de los distritos electorales que tiene nuestro territorio, podemos entender el peso específico que posee la Provincia de Buenos Aires respecto de la mayoría de las provincias, incluso de aquellas con abundante población como Córdoba o Santa Fe.

Aquí el quid de la cuestión: el conurbano bonaerense, más allá del interior de la provincia que llega hasta Carmen de Patagones, es la esencia de cada elección a la que nos sometemos los argentinos. La política lo sabe, por eso defender el bastión que tanto costó conseguir para el Frente de Todos o que tanto desean desde la oposición (cualquiera de ellas sea) pasa a ser un aspecto primordial en la campaña electoral, con la inscripción de fiscales de mesa para todas las escuelas, con la presencia en el territorio, con los spots y con los futuros debates entre candidatos.

Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense, viene midiendo bien en la provincia y la previsión es favorable, por lo que no quiere bajarse de esa lucha, aunque algunos analistas –incluso partidarios del FdT- lo quieren posicionar para reemplazar a Alberto Fernández en Nación, tras el “no” de Cristina Fernández y del propio presidente.

En los últimos días, quien se anotó en la contienda por la Provincia es María Tolosa paz. La ministra de Desarrollo Social de la Nación sorprendió con su pre candidatura y aseguró que acompañará la postulación presidencial de Daniel Scioli, por eso, ya se está moviendo por toda la Provincia.

Por el momento, no aparece en el horizonte cercano otro pre candidato, más allá de que algún “jugado” haya mencionado el nombre del ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro. Esta teoría quedó desterrada tras el acto del 25 de Mayo de CFK, con la propaganda que lo posiciona anunciando que “Se viene la wadoneta”, por ejemplo. Además, desde el entorno de Kicillof avisan que están dispuestos a militar la candidatura del dirigente de La Cámpora porque “sería un excelente candidato” y consideran que los representa ideológica y generacionalmente.

En la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio, se debate entre el elegido de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, y el elegido de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli. El primero de ellos tiene, tal vez, más exposición mediática por ser el actual presidente de Independiente y haber estado cumpliendo funciones como ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2007 y 2015 cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno porteño. Quien quedó atrás con esa elección fue el senador provincial, Joaquín de la Torre, que tiene un armado territorial importante debido a su función pública en el gobierno bonaerense que comandó María Eugenia Vidal entre 2015 y 2019; ha recorrido la provincia en varias oportunidades, un punto que lo destaca sobre Grindetti. Más allá de eso, el sanmiguelino anunció que va a apoyar al elegido de Bullrich y le pidió a Larreta, en términos pocos armoniosos, que baje su candidatura a presidente. También ha quedado al margen en esta disputa, Cristian Ritondo, quien quería ser el candidato de “La Piba”.

Pero este bastión electoral que es la provincia no representa a todo el país. Quedan el interior y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, también se deben presentar los mejores pre candidatos para ir por la Nación.

Es difícil recordar algún presidente que en su primer periodo renuncie a ser reelecto, pero eso sucede con el actual mandatario. Como mencionamos Wado de Pedro pica en punta con La Cámpora, pero también se quieren anotar en la contienda el líder social, Juan Grabois (en caso de que el ministro no se presente); por el lado del peronismo Agustín Rossi, hoy jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, también tiene sus cartas para competir, aunque no lograría el apoyo mayoritario. Sergio Massa, con su gestión en el ministerio de Economía, se lo ve más ocupado tratando de apagar megaincendios que andar moviéndose como candidato, además de que el kirchnerismo no lo quiere en esa posición. Lo mismo sucede con Daniel Scioli; el embajador argentino en Brasil busca su lugar en los comicios, pero no lo apuntan como la primera opción.

En tanto, las cosas parecen más claras en Juntos por el Cambio. Con la baja de María Eugenia Vidal –a la que no le daban los números- los pre candidatos más fuertes son dos: Larreta y Bullrich. Sin embargo, el radicalismo –que también forma parte del espacio político- quiere mostrar lo suyo y, si no logran superar las PASO, por lo menos tener algún alfil en la fórmula presidencial y en la de provincia. El presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales y el neurocientífico que dio el salto a la política en 2021, Facundo Manes son los máximos exponentes. Por otro lado, Miguel Ángel Pichetto se prueba el traje en representación de la pata peronista de Juntos por el Cambio.

Por el lado de los libertarios, la figura de Javier Milei abarca todo el espectro del espacio. Con buena imagen e intención de voto a nivel nacional, se habla de que podría llegar a un ballotage ya que tiene un discurso disruptivo al tradicional, ataca directamente a la “casta política” y es prácticamente el único que presentó propuestas para controlar la inflación, más allá de que la dolarización y la explosión por los aires del Banco Central no garanticen el éxito. Y en Provincia de Buenos Aires aún, desde Libertad Avanza, no se dio a conocer quién será el candidato, aunque sí confirmaron que ya está elegido.

Falta menos de un mes para que se tenga certeza de quienes van a ser los pre candidatos; va a haber mucha especulación todavía, pero, una vez que se definan los nombres, la defensa o la conquista al bastión de la Provincia de Buenos Aires va a ser inevitable.