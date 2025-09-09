Provincia de Buenos Aires: de cuánto es la multa por no concurrir votar y dónde pagarla

La Justicia Electoral bonaerense recordó que los ciudadanos que no emitieron su sufragio en los comicios del domingo tendrán que justificarse

La Justicia Electoral bonaerense recordó que los ciudadanos que no votaron en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires el domingo pese a que integraban el padrón deberán abonar una multa, ya que la emisión del sufragio es obligatorio.

La Ley Electoral Provincial 5.109 establece que los que no voten aunque estén obligados deberán pagar una multa de $50 a $500. Además, el artículo 137 advierte que las infracciones serán enviadas a los síndicos fiscales y marca que «las multas que por esta ley se establecen, serán destinadas al fomento de la educación común en los respectivos distritos».

En tanto, los que no votaron tienen un plazo de hasta 60 días para presentar un justificativo. «Se le permitirá acceder a un formulario para poder informar con la documentación correspondiente el motivo de la no emisión del voto, la misma quedará dispuesta a verificación y en caso de corresponder se efectúe la justificación», expresó la Junta Electoral en su sitio web.

Para avanzar con el trámite, se debe informar el número de documento, el sexo, seleccionar la elección y completar un código de seguridad.

Por otro lado, los menores de 18 años y mayores de 70, los jueces y auxiliares de la Justicia que mantuvieron abiertas sus oficinas durante la jornada de los comicios y estuvieron a más de 500 kilómetros del lugar de votación con un motivo justificado estuvieron exceptuados para votar.