Primer día de clases para la Facultad de Ciencias Médicas

Comenzó el ciclo lectivo y por primera vez el distrito ofrece una de las especialidades académicas más demandas “Un día histórico para José C. Paz: comienza la cursada en la Facultad de Ciencias Médicas”, así fue anunciado el primer día de clases de esta carrera en la cuenta oficial de facebook del municipio paceños.Gracias a esta Casa de Altos Estudios, más de 11300 alumnos se anotaron y comenzaron a estudiar en la Sede de la Facultad de Medicina, hecho que permite que muchos estudiantes no necesiten ir hasta la UBA para hacer esta carrera o que no tengan que pagar en una universidad privada.





Además de los paceños, muchos alumnos de distritos cercanos se anotaron para cursar medicina. Cabe recordar que la facultad fue construida durante la gestión del intendente Mario Ishii, que considera a la educación de los vecinos una de las prioridades y pilar fundamental del desarrollo de José C. Paz.El edificio fue construido íntegramente con fondos municipales, mano de obra de la Constructora Municipal y equipado con los muebles producidos en el Taller Integral Municipal del Polo Productivo.“Sin dudas es un día histórico para los paceños. Agradecemos a las autoridades de la Universidad Nacional José C. Paz (Página Oficial) por su labor y les deseamos a todos los alumnos un excelente año lectivo”, indicaron.