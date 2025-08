Potencia llega con renovación y crítica al sistema político tradicional

El espacio que lidera María Eugenia Talerico presentó sus principales candidatos en el distrito, con Luis Ambrosiano encabezando la lista de concejales y Félix Lonigro la de senadores provinciales por la Primera Sección. Quieren abrir un nuevo camino entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

El espacio político Potencia continúa con su armado territorial y desembarca en San Miguel con una propuesta que pone el foco en la renovación de la política, la recuperación del tejido social y la defensa del estado como garante de derechos. Luis Ambrosiano, escritor y licenciado en seguridad, será el primer candidato a concejal en San Miguel, en una lista respaldada por María Eugenia Talerico, fundadora del espacio y candidata a diputada nacional en octubre.

“Creo en los valores de María Eugenia y eso me decidió a acompañarla. Ella me eligió a mí y me puse a trabajar en consecuencia”, señaló Ambrosiano, quien también remarcó su intención de llevar al Concejo Deliberante una visión técnica y ciudadana, especialmente en temas vinculados a la seguridad, su área de entendimiento. “San Miguel necesita un salto de calidad. Hay que aggiornar a la policía municipal y repensar la prevención del delito desde una perspectiva moderna y eficiente”, agregó.

Ambrosiano fue crítico con el estado actual de la fuerza: “La policía de la provincia está mal paga, sin herramientas y con condiciones indignas. Eso repercute directamente en la seguridad de los vecinos”.

Por su parte, María Eugenia Talerico explicó que Potencia nace como un movimiento de largo plazo: “Elegimos el camino más largo, pero es el necesario para reconstruir la confianza. Esta fuerza no nació para una elección sino para transformar la política con gente que no vive de ella”. Desde su rol de abogada y defensora de la Constitución Nacional, Talerico cuestionó duramente los discursos de extrema derecha: “El Estado no es una organización criminal. No me identifico ni con la derecha ni con la izquierda. Soy una combatiente de los corruptos y una defensora del Estado garante de derechos”.

Sobre su postulación nacional, aseguró: “Quiero ir al Congreso para discutir la coparticipación que merece Buenos Aires y pensar un país agroindustrial, con pymes, trabajo genuino y educación técnica”.

En tanto, Félix Lonigro, abogado constitucionalista y candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, explicó que el objetivo del espacio es claro: “Potencia busca ocupar el espacio que la política tradicional dejó vacío. Los extremos se están devorando el centro, y nosotros queremos ofrecer una alternativa sensata, coherente y republicana”.

“Nos oponemos al kirchnerismo, pero también a los impulsos autocráticos de La Libertad Avanza. No hay que atarse de por vida a las bancas. Vamos al Congreso a poner límites al poder, no a ser parte del problema”, enfatizó.

Finalmente, Lonigro advirtió sobre los decretos de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei: “Un DNU mal utilizado es como meterle la mano al Congreso. Es peligroso que Milei pretenda hacer todo por DNU porque es una forma de cerrar el Congreso”.

Con estas definiciones y con listas confirmadas en todas las secciones electorales, Potencia inicia su campaña con el objetivo de hablarle a aquella ciudadanía que está cansada de los modos de los partidos políticos tradicionales. En San Miguel, en la Primera Sección y en todo el territorio bonaerense, buscan imponer Potencia pensando ya en las ejecutivas que se desarrollarán en 2027.

Foto Maria Eugenia Talerico junto al cadidato a primer concejal por San Miguel Luis Ambrosino y el candidato por la primera seccion electoral a senador de la provincia de Buenos Aires Felix Lonigro