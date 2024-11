Por qué Cristina Kirchner no irá a prisión y el año que viene podría ser candidata pese a la condena

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner en el caso de obra pública en Santa Cruz, pero ella no irá a prisión y podría ser candidata en las elecciones legislativas del próximo año. Esto se debe a que el fallo no está firme y puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la última instancia que intervendrá en el caso. La condena incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero solo se ejecutará cuando la sentencia quede firme.

Una sentencia firme es aquella que ha sido revisada por todas las instancias judiciales y ya no puede ser apelada. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última instancia que debe intervenir. Las partes tienen 10 días para apelar el fallo de Casación, y la Corte no tiene plazos para resolver, lo que genera incertidumbre sobre cuándo se ejecutará la condena. Si la Corte ratifica la condena, el expediente volverá al Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py para poner en marcha las penas.

En caso de que la condena quede firme, Cristina Kirchner debería cumplir seis años de prisión efectiva. Sin embargo, la ley permite que personas mayores de 70 años soliciten prisión domiciliaria, y la ex presidenta cumplirá 72 años en febrero próximo. Además, se ejecutará la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que le impediría tener funciones en el Estado o ser candidata a cargos electivos.

El artículo 375 del Código Procesal Penal Federal, que entró en vigencia en 2021, establece que las condenas solo se ejecutan cuando quedan firmes. Antes de su implementación, una persona podía ser detenida antes de que la Corte Suprema resolviera su situación. Este artículo, junto con otros, busca agilizar las causas penales y garantizar que todos los aspectos sean analizados y resueltos en audiencias orales.

Durante toda la causa de la obra pública, no se consideró que Cristina Kirchner representara un peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, por lo que no se aplicaron medidas preventivas en su contra. Con la expectativa de que la Corte Suprema no resolverá la causa el próximo año, Cristina Kirchner podría presentarse como candidata en las elecciones legislativas, aprovechando la demora en el proceso judicial.