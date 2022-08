Por cuarta vez, Macri se reunió con De la Torre en San Miguel

También estuvo el intendente Jaime Méndez, quienes lo recibieron para recorrer el Centro de Operaciones Municipal y luego charlaron con los vecinos y comerciantes.

El ex Presidente de la Nación, entre 2015 y 2019, Mauricio Macri, estuvo en San Miguel junto al intendente municipal, Jaime Méndez y el senador provincial de Juntos, Joaquín de la Torre.Esta es la cuarta vez que el ex mandatario viene al distrito en la Era de Joaquín de la Torre. La última incluyó un almuerzo en la quinta Los Abrojos, que tiene en Malvinas Argentinas, junto al escritor peruano Mario Vargas Llosa –y en la que también participó el legislador-.





Las visitas recurrentes tienen dos lecturas inmediatas, por un lado es un distrito con un electorado amigable para Macri y, por el otro, mantiene buenos lazos con el actual senador y con el Ejecutivo municipal.El líder del PRO, en primer lugar visitó la municipalidad, donde lo recibió el intendente Jaime Méndez, Joaquín De La Torre, el referente del PRO, Miguel Nieto y funcionarios del municipio. Allí supervisaron el funcionamiento del COM “Centro de operaciones municipal”, y del programa de participación ciudadana Ojos en Alerta.

Luego salieron a recorrer los comercios para charlar acerca de la difícil situación que atraviesa el país; estuvieron junto con los vecinos y comerciantes quienes le dieron un gran recibimiento. ”Es un orgullo recibir a Mauricio en este momento tan difícil, una vez más demuestra que está cerca de la gente”, dijo Nieto.

También el ex presidente se manifestó diciendo que:”siempre es lindo volver a San Miguel, un lugar donde me siento bien recibido por su gente”.Por su parte, el actual senador Joaquín De La Torre respecto de la visita de Macri, dijo: “Hoy más que nunca Argentina necesita orden en las cuentas y en la calle. Creo que Macri es el más capacitado para revertir esta crisis que vive nuestro país”.

Más allá de esta recorrida, todavía el ex presidente no dio ninguna señal de una posible candidatura en 2023. Por supuesto que la exposición y la repercusión de estos encuentros en diferentes lugares del país abonan la teoría de que será un número puesto para las ejecutivas; sin embargo, nadie en Juntos por el Cambio puede asegurar con 100% de seguridad que buscará la Presidencia el año que viene. Cerca de los dos principales presidenciables del PRO, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, creen que el ex mandatario no competirá pero intentará incidir con fuerza en el armado de las listas.