Plantan más de 1400 árboles nuevos en San Miguel

La Municipalidad de San Miguel lanzó un plan de forestación en calles y espacios públicos con poca arboleda, con el objetivo de mejorar estos lugares de circulación y esparcimiento.

Una de las primeras zonas que se intervino es la Ruta 8, entre la estación Lemos y la Autopista del Buen Ayre, con la plantación de 400 jacarandás. Además, se están colocando árboles sobre la Av. Gaspar Campos, que será cubierta en todo su recorrido desde el Río Reconquista hasta la calle Aricau, en el límite con José C. Paz.

Otra de las calles en proceso de forestación es Defensa, con aproximadamente 100 jacarandás, y su nueva calle paralela Héroes de Malvinas, que tendrá 210 fresnos rojos.

A su vez, sobre Pardo, a la altura del puesto de la Policía Municipal, se van a sumar 200 árboles talas, ceibos, curupís, sauces criollos y timbós.

Por otra parte, en la nueva plaza de Santa Ana y Azcuénaga se plantaron cinco jacarandás y en la tradicional plaza de la Calle Uno, en Trujui, se colocarán 17 fresnos americanos, entre otros ejemplares.