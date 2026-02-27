PJ de San Miguel: Críticas, reproches y disputa por la conducción

Santiago Fidanza (Lista 4) en declaraciones al medio Darinfo desafía al actual presidente Juanjo Castro y cuestiona su capacidad de contención. Con una tercera lista en competencia, el peronismo sanmiguelino define mucho más que autoridades partidarias.

La interna del Partido Justicialista de San Miguel entró en una fase de alta tensión. A medida que se acerca la elección partidaria, se profundizan las diferencias entre los principales espacios que buscan conducir el PJ local.

El dirigente Santiago Fidanza, candidato a presidente por la Lista 4, lanzó duras críticas contra la actual conducción encabezada por Juanjo Castro. “La conducción actual no está pudiendo contener a todos los sectores”, afirmó durante una extensa entrevista con el medio Darinfo, marcando un claro cuestionamiento a la estrategia política del oficialismo partidario.

Fidanza competirá directamente contra Castro, quien va por la reelección al frente del PJ sanmiguelino, mientras que una tercera lista es encabezada por el dirigente conocido como el “Gallego” Fernández, sumando un nuevo actor a una contienda que ya se presenta fragmentada.

En sus declaraciones, Fidanza también apuntó contra el tono que ha tomado la campaña interna. Habló de “chicanas berretas” y planteó la necesidad de elevar el nivel del debate político, con el objetivo de evitar un desgaste mayor dentro del espacio. Según sostuvo, el desafío no es solo ganar la elección, sino reconstruir una estructura partidaria capaz de integrar a todos los sectores del peronismo local.

La elección, en ese sentido, trasciende la renovación de autoridades. Lo que está en juego es el rumbo político del PJ en San Miguel, en un contexto donde las tensiones internas podrían impactar en la estrategia electoral futura y en la relación con los distintos espacios del peronismo provincial.