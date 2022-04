Piden Justicia por víctimas de la inseguridad

En la manifestación repudiaron a personas de La Cámpora y del Frente de Todos que se presentaron con banderas. “Los políticos no nos representan”, dijeron.Madres y padres que han perdido a sus familiares en manos de delincuentes por la creciente ola de inseguridad que se vive en el país desde hace muchos años, realizaron un acto frente a la Municipalidad de San Miguel para reclamar Justicia y exigir más seguridad.





Del acto participó también la madre de Lucía Costa, la joven de 19 años que murió (mientras otras ocho personas resultaron heridas) al producirse una explosión e incendio ocurrida en un bar de San Miguel. El incendio se produjo, según testigos, cuando una camarera intentó recargar una antorcha colocada a modo de centro de mesa con un bidón de alcohol.El reclamo se hizo sentir en el mediodía del martes 12 de abril, sobre la calle Sarmiento y frente al municipio. La acción que desentonó con la protesta fue la aparición de integrantes de La Cámpora y del Frente de Todos con banderas; en ese momento, la madre de Lucía y otros padres les pidieron que bajen esas banderas porque nada tenían que ver con el reclamo.

De hecho, el abuelo de Lucía Costa dijo en su momento –y también lo repitió la madre hoy- que “los políticos no nos representan porque si así fuera no estaríamos acá”. Por consiguientes los presentes bajaron las banderas partidarias y prosiguió el pedido de Justicia mientras se escuchaban relatos desgarradores de padres que contaban como habían perdido a sus hijos en ocasiones delictivas y con total desprecio por la vida.“La bandera del dolor se pinta con nuestras lagrimas, solamente la podemos llevar aquellos que sentimos lo que nos pasó, y es tan pequeña que está al lado de nuestros corazones, por eso la bandera del dolor no se ve, la bandera del dolor se siente”, dijo uno de los padres.