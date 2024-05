Paro general: En la región se sentirá el apego a la medida de fuerza

Este jueves van a estar restringidos los servicios a nivel local, así como sucederá en el ámbito nacional. El gremio municipal, estaciones de servicios, transporte y comercios adhieren.

Este jueves a partir de las 00:00 horas comienza a regir el paro nacional de 24 horas que llevará adelante la Central General de Trabajadores con el objetivo de demostrar poder y meter presión a los senadores nacionales para que no aprueben la Ley de Bases que propone el gobierno de Javier Milei.

En nuestra región la medida también se hará sentir. El gremio de los Trabajadores Municipales de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas se suma al paro por lo que muchos trabajadores de los municipios no asistirán a sus puestos de trabajo. Si bien desde los ejecutivos municipales no anunciaron nada, pareciera que ir o no a trabajar quedará en la conciencia y en la posibilidad de cada agente. No obstante, sí se supo que las guardias en los hospitales públicos municipales van a seguir funcionando, como algún que otro servicio esencial.

Por otro lado, también se confirmó que las estaciones de servicio no van a atender al público, que la gran mayoría de comerciantes cerrará sus puertas y que el transporte será nulo en todo el territorio.