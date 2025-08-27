Pablo Mansilla “Lo que hizo Mario Ishii en 40 días es histórico y esto recién empieza”

Tras la inauguración del nuevo Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento, el secretario de Gobierno paceño destacó la gestión de Mario Ishii y adelantó nuevas obras que se sumarán en las próximas semanas.

José C. Paz fue escenario de la inauguración del Polideportivo Municipal de Alto Rendimiento, una obra realizada en tiempo récord que busca potenciar el deporte local y brindar nuevas oportunidades a la comunidad.

Tras el evento, Pablo Mansilla, secretario de Gobierno y mano derecha del intendente Mario Ishii, destacó la magnitud de la obra: “Lo que hizo Mario en 40 días, construir un polideportivo de alto rendimiento, es histórico. Con dinámica, rapidez y ejecutividad, siempre pensando en lo mejor para nuestros deportistas. No va a ser ni el primero ni el último”.

En otro orden, Mansilla también apuntó contra la situación económica nacional y fue determinante: “El gobierno del presidente, que me da asco nombrarlo, es terrible. La gente no llega a fin de mes, el consumo cayó un 65 por ciento, les pega a los jubilados, a los jóvenes… esto es peor que la época de De la Rúa”.

En ese contexto, remarcó que la gestión municipal continúa sumando proyectos, al tiempo que mantiene la asistencia con elementos de la canasta básica para los vecinos que están padeciendo el deterioro de la economía doméstica: “Mario siempre apoya a los vecinos con acción social y desde todas las áreas. De todas maneras, el mes que viene vamos a inaugurar dos escuelas, un centro de día para los abuelos en situación de calle y también la nueva Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación, Robótica e Inteligencia Artificial”.

Respecto a la campaña, Mansilla fue claro: “Nos preparamos fuerte para la lista de Fuerza Patria y para que Mario sea nuestro senador. Mi función será la que él disponga, porque la conducción la tiene Mario, y hay Mario para rato”.

Como siempre Mansilla fue contundente en sus declaraciones, saliendo a respaldar al intendente y aclarando que pondrá el cuerpo en el desafío que sea necesario de acuerdo a lo que pida la conducción política del distrito.