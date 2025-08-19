“Ojos en Alerta” cumplió nueve años y reconoció a vecinos

Con un emotivo encuentro que reunió a más de 100 participantes, la Municipalidad de San Miguel celebró el aniversario del programa de prevención ciudadana que ya se extendió a casi 100 ciudades del país. Hubo testimonios, homenajes y un fuerte respaldo a la iniciativa.

El municipio de San Miguel celebró los nueve años de “Ojos en Alerta”, el programa de seguridad ciudadana que nació en 2016 y que hoy utilizan más de un millón de personas en distintas localidades del país. El evento, que reunió a más de un centenar de vecinos que tuvieron intervenciones destacadas a través de la herramienta, contó con momentos de emoción y reconocimiento a la participación comunitaria.

La jornada estuvo conducida por el actor Facundo Arana, quien se vinculó con el programa durante su experiencia en San Martín de los Andes. En el escenario se compartieron testimonios de vecinos que, gracias a la rápida comunicación vía WhatsApp con el Centro de Monitoreo, lograron prevenir delitos y asistir en emergencias.

Entre las autoridades presentes se destacó el intendente Jaime Méndez, el secretario de Seguridad y candidato a primer concejal Héctor Calvente, y el creador de la iniciativa, Cristián Méndez, además de funcionarios locales y referentes de otros municipios.

“Ojos en Alerta” permite que cualquier vecino pueda reportar situaciones sospechosas, hechos delictivos o emergencias directamente al centro de monitoreo municipal. Desde su creación en San Miguel, el sistema creció hasta implementarse en casi 100 ciudades de Argentina, convirtiéndose en un modelo de prevención reconocido a nivel nacional.

Durante el acto, las autoridades remarcaron que el éxito del programa no solo radica en la tecnología, sino en el compromiso de los vecinos que se suman como protagonistas en el cuidado de la seguridad y la vida comunitaria.