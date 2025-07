Nuevas reglas para boletas: ¡Cómo cambiará el diseño electoral en 2025?

La Junta Electoral fijó criterios técnicos obligatorios para ordenar y uniformar la oferta partidaria. Los cambios buscan más claridad para el votante.

La Junta Electoral estableció nuevas reglas para el diseño de boletas partidarias de cara a las próximas elecciones. A través de la resolución técnica N° 158/2025, publicada en el Boletín Oficial, se dispusieron criterios detallados sobre diseño, tipografía, colores, orden de cargos y uso de fotografías. La decisión apunta a llenar vacíos legales y garantizar mayor claridad y equidad en la presentación de las candidaturas.

La medida se apoya en el artículo 61 de la Ley 5.109, que ya establecía requisitos generales como la inclusión de nombres, emblemas, y listas completas de candidatos. Sin embargo, hasta ahora no existían definiciones técnicas sobre aspectos clave como el orden de los cargos, el tipo de letra o el color del fondo, lo que generaba disparidades entre las distintas propuestas partidarias.

Con esta resolución, se fijan nuevas pautas obligatorias para todos los partidos y agrupaciones políticas: Las boletas deberán incluir categorías ordenadas de mayor a menor: Gobernador y Vicegobernador, Senadores o Diputados, Intendente, Concejales y Consejeros Escolares. Se utilizará papel tipo obra de 60 gramos, evitando transparencias. El fondo del anverso será del color asignado a la asociación política; el reverso será siempre blanco. La tipografía será negra, blanca o del color asignado, siempre legible sobre el fondo. Se permitirá incorporar siglas, escudos y emblemas partidarios. Podrán incluir fotografías de los dos primeros candidatos, en el tercio central de la boleta. No se admitirán imágenes como fondo ni marcas de agua. Las dimensiones de cada cuerpo serán de 12 x 19 cm, con líneas punteadas para facilitar el corte. Las categorías de cargos deberán destacarse con letras de al menos 5 mm de alto. Se deberá presentar una muestra impresa con certificación del color Pantone utilizado.

Además, si por fuerza mayor una agrupación no puede imprimir con el color oficializado, podrá usar blanco sin que se la considere boleta no válida. También se permitirá fotografía en color en modelos blanco y negro, siempre y cuando no interfiera con la legibilidad ni se vea en el reverso.

Claridad y transparencia para el votante

La Junta Electoral remarcó que esta decisión busca ordenar el proceso electoral y asegurar que la ciudadanía cuente con herramientas claras, equitativas y fáciles de interpretar al momento de votar.

Ante la ausencia de regulaciones específicas, muchas boletas llegaban a las urnas con formatos y estilos muy dispares, dificultando la lectura o generando confusión. Ahora, con estas nuevas reglas, todas las fuerzas políticas deberán cumplir con un mismo estándar visual y técnico, que permita al elector identificar mejor a los candidatos y ejercer su derecho con mayor claridad.