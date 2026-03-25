Nardini tiene una idea clara: continuar con las obras

El intendente expuso sus principales ejes de gestión, con foco en la inversión con recursos propios, la articulación con la Provincia y la necesidad de reactivar obras de infraestructura paralizadas a nivel nacional.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, presentó una serie de definiciones sobre el rumbo de su gestión, en las que destacó la continuidad de obras públicas, el fortalecimiento del vínculo con la Provincia y la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos para el distrito.

“En Malvinas proyectamos un año de continuidad: seguir planificando y ejecutando obras estratégicas con recursos propios, garantizando que la inversión pública se traduzca en mejoras concretas”, expresó el jefe comunal. En ese sentido, también adelantó que “avanzaremos con Distrito Malvinas, un gran proyecto de articulación público – privada, que incluye un polo gastronómico y un paseo comercial”.

Por otra parte, Nardini remarcó la importancia del trabajo conjunto con la Provincia. “Esperamos profundizar la relación con el Gobierno provincial para ampliar proyectos en conjunto, especialmente en seguridad e infraestructura”, sostuvo. Y agregó: “En un contexto de ausencia de Estado Nacional, la articulación con la Provincia se vuelve aún más relevante”.

En el plano institucional, el intendente defendió el sistema electoral vigente. “El sistema de boleta tradicional está comprobado y funciona”, afirmó, y señaló que “garantiza transparencia y evita confusiones a la hora de ejercer el derecho al voto. Es fundamental que los vecinos no sientan desconfianza en un momento tan importante de la vida democrática”.

Asimismo, se refirió a las reglas electorales y consideró que “es importante no limitar las candidaturas de los intendentes”. En esa línea, explicó que “siempre sostuve que deberían alinearse con lo que sucede en la Legislatura Nacional, donde los vecinos revalidan o no a cada gestión. En definitiva, es la voluntad popular la que evalúa y decide, y esa voz no puede subestimarse”.

En relación a la infraestructura básica, Nardini hizo hincapié en una de las principales demandas del distrito. “En Malvinas, agua y cloacas es una demanda de los vecinos y también una prioridad para mí”, afirmó. Además, recordó que “nosotros firmamos un convenio con AySA con la gestión anterior del Gobierno nacional. Era la próxima gran obra de AySA para licitar, pero esos proyectos quedaron truncos con esta nueva administración”.

Finalmente, el intendente expresó su expectativa de que la situación pueda revertirse: “Espero que se revea la situación”, concluyó. De esta manera, delineó una agenda centrada en la continuidad de obras, el trabajo articulado con la Provincia y la necesidad de dar respuesta a demandas estructurales de los vecinos.