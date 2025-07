Nardini, “No le miento a la gente, pongo la cara para defender lo que construimos”

El intendente de Malvinas Argentinas inauguró un nuevo polideportivo en Sourdeaux y confirmó su candidatura a concejal. Habló de gestión, del peronismo y de lo que está en juego en esta elección.

La inauguración del nuevo polideportivo en Ingeniero Adolfo Sourdeaux fue el escenario elegido por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, para enviar un mensaje político claro: encabezará la lista de concejales en las elecciones del 7 de septiembre. Y lo hará, según sus propias palabras, para “defender los logros de una gestión” y “seguir fortaleciendo un Estado municipal presente”.

El espacio deportivo, ubicado sobre la calle Arrieta, se convirtió en el séptimo polideportivo construido durante su gestión. “Este es un lugar muy especial. Cuando soñaba con ser intendente para transformar Malvinas, sabíamos que faltaba infraestructura deportiva. Arrancamos con un convenio nacional, pero cuando el gobierno cambió y dejó de financiar obras, nos hicimos cargo solos, porque priorizamos a los más chicos, pero también a los adultos mayores”, expresó Nardini durante el acto inaugural.

Más allá del nuevo polideportivo, la prensa le preguntó por su postulación como candidato a concejal en estas elecciones, a lo que Nardini respondió que decidió ponerse al frente de la lista de concejales como señal de compromiso. “No le miento a la gente. Lo que le digo es que estamos presentes todos los días, trabajando y generando transformaciones. Cada vez que aparece una elección, aparecen candidatos que no conoce nadie y que no traen ninguna propuesta. La gente a mí me conoce, sabe que camino la calle y que hicimos muchas obras”, sentenció.

En ese sentido, la suya será una candidatura testimonial: “La forma más fiel y transparente es poner la cara y el apellido en la lista, para que los malvinenses vean que hay ganas, proyección y que el peronismo va por más”, afirmó.

Además, el jefe comunal remarcó que su decisión busca cuidar lo construido y mirar hacia adelante: “Estamos llamados a defender con el voto lo que nos costó construir. Sé lo que falta, pero también sé cuánto hicimos y lo que podemos seguir haciendo”. Y agregó: “No se vota solo una lista: se vota si seguimos avanzando o si retrocedemos”.

No obstante, frente a un escenario nacional complejo, donde La Libertad Avanza impulsa un discurso de ruptura con la política tradicional, el intendente fue firme: “Nos dicen que somos la casta ¿por qué? ¿Porque hacemos política todos los días? Tal vez seamos la casta joven, la que planifica todos los días, la que apuesta por un municipio con más desarrollo, inclusión y trabajo”.

Con el nuevo polideportivo como símbolo del modelo de gestión local, Nardini dio el primer paso de una campaña que buscará revalidar el rumbo trazado en los últimos nueve años. Esta vez, poniendo su nombre en la boleta para dejar en claro el proyecto político que representa.