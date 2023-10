Nardini lo volvió a hacer: fue el intendente más votado del conurbano

Nuevamente el jefe comunal de Malvinas Argentinas se impuso por amplio margen sobre su principal competidor. Al libertario le sacó 40 puntos y fue clave este triunfo para la victoria de Kicillof y las aspiraciones de Sergio Massa.

Malvinas Argentinas eligió a Leonardo Nardini como intendente por el periodo 2023 – 2027, con uno de los porcentajes de votos más altos del conurbano bonaerense. Con el 60 por ciento de los sufragios, el oficialismo local se quedó con el comicio, dejando a Fernando Schachtl, de La Libertad Avanza, con el segundo puesto consiguiendo el 21 por ciento. Mucho más atrás quedó Lucas Aparicio, de Juntos por el Cambio, con el 15 por ciento. En cuarto lugar el FIT – U con el 3.76 por ciento encabezado por María Guzmán.

El actual Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Leonardo Nardini, quien compitió como candidato a Intendente por Unión por la Patria, emitió el sufragio acompañado de su padre Jorge Nardini. Lo hizo en el establecimiento educativo N° 38 “Juan Manuel de Rosas”, en la mesa 136 de la escuela ubicada en la calle Luis Vernet al 1275 de Grand Bourg.

Tras emitir su voto expresó estar “muy contento de nuevamente venir a cumplir como obligación ciudadana, el ejercicio democrático, de poder elegir el futuro de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y también de Malvinas Argentinas. Son 40 años de democracia, la verdad que es muy importante, una fecha muy emblemática, y poder llevarlo adelante con tranquilidad que es lo más importante como está sucediendo es satisfactorio”.

El comicio se desarrolló con normalidad en el distrito y cuando se conocieron los resultados, el oficialismo se mostró eufórico por haber conseguido ser la fuerza local que sacó más del 60% de los votos en su tercer mandato consecutivo. “Agradecido con todos aquellos que nos dieron la oportunidad nuevamente de seguir proyectando el futuro de Malvinas”, dijo Nardini.

Seguido, aseguró que “lo logramos gracias al trabajo en equipo desde que con Luis Vivona, Noelia Correa y muchos compañeros más teníamos el sueño de transformar Malvinas. Te agradezco Luis porque sin vos no estaríamos acá”.

Luego, destacó el caudal de votos obtenidos en Malvinas Argentinas que sumaron para el triunfo de Axel Kicillof en provincia: “Fuimos centrales para que Axel sea reelecto con más del 45% de los votos. ¡Felicitaciones Axel!”.

“Y así como en 2017 dije que Sergio Massa tenía que ser parte de esta fuerza para volver a ser gobierno en 2019 y así fue; hoy no me cabe ninguna duda que Malvinas Argentinas va a ser protagonista otra vez para que Sergio sea el próximo presidente de las y los argentinos. Me explota de felicidad el pecho y el corazón, es una emoción inmensa”, explicó.

Cabe destacar que Nardini fue electo intendente de Malvinas Argentinas para el periodo 2015 – 2019, siendo reelecto en las elecciones de dicho año hasta el 2021 cuando tomó licencia para ejercer al frente de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires hasta la actualidad.