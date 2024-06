Múltiples actividades culturales con gran presencia de la comunidad

El Intendente de José C. Paz y secretario ejecutivo por la Argentina en la Red Ciudades del Aprendizaje UNESCO Latinoamérica, Dr. H. C. Mario Ishii, se fomenta y genera espacios de encuentro cultural, disfrute, expresión y crecimiento para todos los vecinos y vecinas de José C. Paz.

Durante todo el mes la Dirección General de Cultura estuvo realizando diversos eventos que tuvieron gran repercusión y presencia de la comunidad, el director del área, Bautista Portela explicaba que “para el intendente Mario Ishii la cultura es una política pública muy importante, es parte de nuestra historia de desarrollo, siendo parte de una cultura nacional que impulse la creación artística y las expresiones culturales, teniendo a la diversidad y pluralidad como ejes fundamentales”.

En el marco de la etapa municipal de los juegos provinciales se desarrollaron las competencias artísticas en diferentes categorías; desde la dirección municipal agradecieron a todos los participantes, al público paceño y a los jurados quienes evaluaron de forma parcial y objetiva la competencia, promoviendo el acceso democrático a la cultura.

Los torneos provinciales son una competencia que el año pasado alcanzó el récord de 455 mil inscriptos, cuenta con más 100 disciplinas deportivas y culturales para Juveniles, Personas con Discapacidad y Trasplantadas, y Adultos Mayores.

Desde su implementación ininterrumpida en el año 1992, promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural de la población, y a la vez, fomentan la identidad local y bonaerense. Su slogan es “La Pasión de una Provincia”, y a través del mismo, se busca representar de manera individual y colectiva el esfuerzo y la voluntad de cada uno de los distintos participantes, destacando la integralidad territorial que genera esta competencia en una provincia tan diversa y heterogénea. Por otra parte, se ofrecen más de 15 disciplinas culturales, entre ellas se destacan Cocineros Bonaerenses, Freestyle Rap, Teatro, Música Rock y Conjunto de Cumbia. A su vez, entre las culturales para personas con discapacidad, se encuentran Malambo, Solista Vocal, Danza Folklórica y Narración Oral, entre otras.