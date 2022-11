Moratoria municipal con Importantes descuentos

La Dirección General de Rentas prorrogó el plazo para que los vecinos puedan saldar deudas.Los vecinos y vecinas podrán abonar sus impuestos con importantes descuentos.Diciembre es el último mes para aprovechar las rebajas tributarias.La Municipalidad de José C. Paz, conducida por el Intendente Municipal, Dr. H. C. Mario Ishii, informa que:La Municipalidad de José C. Paz, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda con el área de la Dirección General de Rentas prorrogó el plazo para que los vecinos puedan saldar su deuda.

La MORATORIA 2022 contempla la posibilidad de abonar la deuda de los Tributos de Conservación de la Vía Pública, Seguridad e Higiene, Patentes de automóviles y moto vehículos.

Además, quienes regularicen su situación hasta el 30 de diciembre lo podrán hacer con importantes descuentos, con una quita del 100% de multas, recargos e intereses. Se abona el valor original de la deuda en 1 cuota o hasta en 6 cuotas sin interés.

Vigente por 60 días.Los vecinos y vecinas que quieran consultar pueden acercarse personalmente al Palacio Municipal, ubicado en Av. Gaspar Campos 6151, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas o sábados de 8:00 a 13:00.O contactarse con Rentas a través de WhatsApp al 11-3878-9504 (particulares) / 11-3683-2959. Correo electrónico: dgr.mjosecpaz@gmail.com, teléfonos del conmutador (02320) 440611 internos 155, 156 o 182.