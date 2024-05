Milei volvió a reafirmar su admiración por Margaret Thatcher

Sin pelos en la lengua

Milei prioriza su opinión sobre Thatcher antes que a los pibes de la guerra

En una entrevista con la BBC de Londres, el presidente reafirmó con entusiasmo su admiración por “La Dama de Hierro” y defendió a Inglaterra como país que ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Una vez más levantaron mucha polémica las declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, respecto a su postura sobre la cuestión de soberanía de las Islas Malvinas y su apego emocional a la ex Primer Ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher. Este comportamiento ya lo había expresado mucho antes de ser elegido por el voto popular y también generó conmoción.

La BBC de Londres fue la cadena internacional de noticias que realizó la entrevista con el presidente, al que no solo le preguntaron sobre Malvinas sino también por cómo iba a sanear la economía del país, preguntas a las que el propio mandatario no terminó de contestar del todo ni dejó precisiones al respecto. Claro, no está acostumbrado que en nuestro país le hagan preguntas incómodas.

En el caso de la soberanía sobre las Islas Malvinas, en cambio, Milei sí tuvo una postura muy clara y poco feliz para la mayoría de los argentinos, al sostener que “si ese territorio está ahora en manos del Reino Unido, tiene derecho a hacerlo. No lo veo como una provocación”. Pero para la postura histórica de nuestro país y para la Corte Internacional de La Haya, las islas pertenecen a Argentina ya que la ocupación de los ingleses desde 1833 es ilegal. Bueno, nueva perspectiva de pensamiento de Milei al que parece no importarle estas dos cuestiones y menos aún el sentimiento argentino sobre la causa Malvinas.

Después de ello, pateó la pelota para adelante al hablar de si intentará recuperar las islas. Dijo que será a través de un “proceso de negociación de largo plazo en el marco de la paz” y que “no vamos a renunciar a nuestra soberanía, ni vamos a buscar un conflicto con el Reino Unido”.

Claramente, como sostuvo, “no es una solución instantánea, sino una que va a demandar tiempo” y que buscan “entablar un diálogo para que en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina”, sin embargo, el punto de partida es otro en la discusión porque por primera vez se reconoce el derecho de los ingleses sobre el territorio.

Es por ello, que tampoco entiende la visita a las islas del canciller británico David Cameron que tuvo lugar en febrero de este año y que generó una gran controversia y una lluvia de críticas hacia el funcionario y hacia el mismo Milei, con quien había mantenido una reunión semanas antes. En este caso, el presidente descartó que el viaje de Cameron se tratara de una “provocación”. “Ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo tomo como una provocación. De hecho, tengo un diálogo de muy alta calidad con David Cameron”, ratificó.

Amor por el Hierro

También en la entrevista le preguntaron por Margaret Thatcher, ex Primer Ministro que estuvo al frente de su país durante la Guerra de Malvinas. Ella fue una de las claves para que el imperio gane la contienda, sobre todo luego de que mandara a hundir el crucero General Belgrano quien se encontraba fuera de la zona de exclusión, violando de esa manera del derecho internacional.

Sobre “La Dama de Hierro” volvió a reafirmar su admiración y se justificó diciendo que “criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?”. Y sumó: “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacían bien su trabajo”.

Por su puesto que uno pude admirar a quien quiera, ese no es el problema; lo lamentable es que no tenga un ápice de consideración, de empatía, por los 649 soldados argentinos que dejaron la vida en las islas y por sus familiares, por los Veteranos de Guerra y por el sentimiento de la mayoría de los argentinos que las consideramos nuestras.

Insistimos… ¿Hace falta remarcar tanto que admira a Thatcher o lo hace como una provocación a la mayoría para demostrar que a él nadie lo va a callar? Adolf Hitler llevó a cabo el genocidio más cruel de la historia en el siglo XX contra el pueblo judío. Más allá de eso hay quienes lo consideran como un gran político y estratega militar. ¿Qué pensará Milei sobre Hitler?