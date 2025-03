Milei pide respaldo al Congreso para ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

l presidente Javier Milei pidió al Congreso Nacional que apruebe el acuerdo que firmará el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para reestructurar la deuda con ese organismo.

En un discurso de una hora y media, Milei pidió además sancionar la ley de baja de la imputabilidad, agravar las penas del Código Penal, y anunció que promoverá reformas, aunque no precisó si lo hará este año o cuando asuman los diputados electos en octubre.

En el último tramo de su discurso, el jefe de Estado solicitó que el Congreso avale el acuerdo que el Gobierno cerrará con el FMI, como hizo el Parlamento en la gestión kirchnerista.

Milei dijo que quiere «anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional«.

Dijo que «el presente acuerdo con el FMI lo que busca es restaurar el activo del Banco Central, y con eso su patrimonio,

para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado. Así, el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central».

«Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con las consecuencias… mejores salarios que implican menor

cantidad de pobres e indigentes».

En ese contexto agregó que «quiero ser claro con una cosa: nosotros vamos a resolver el problema que todos los gobiernos anteriores causaron con el déficit fiscal y su financiamiento»

«En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo».

Milei también pidió aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, «para que quienes son lo suficientemente

conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos».

El Gobierno envió un proyecto de ley en julio pasado pero que aún no se aprobó por la falta de consenso que propone reducir de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, y busca establecer además un Régimen Penal Juvenil para que se pueda condenar a los jóvenes por graves delitos hasta por 20 años.

También dijo que «necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente».

En ese sentido, Milei agregó: «Sí, todas las penas del Código Penal. Emprendiendo así la reforma del Código Penal más importante de los últimos cien años, algo que tiene que ocurrir en carácter de urgente»

Destacó que «el problema no se limita al crimen ordinario. El narcotráfico y el terrorismo representan un peligro claro y

presente para los argentinos».

Además adelantó que están «trabajando en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al estado argentino, a nuestro servicio de inteligencia, y a nuestras fuerzas, para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos».