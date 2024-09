Milei dio campanazo inicial en Bolsa de Nueva York y aludió a críticos que «no tienen cerebro»

La mayoría de las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York acumulan fuertes alzas desde la puesta en marcha de las políticas del presidente argentino, Javier Milei, quien este lunes tocó la campana en la apertura de Wall Street.

En su discurso, apeló a su prédica rigurosa de sostener el equilibrio fiscal y aseguró que para mantenerlo se vio obligado a vetar un “aumento irresponsable” a los jubilados.

“No estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal”, señaló.

“Me cuestionan la política social, que no tenemos corazón; yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”, aseguró Milei ante un atengo público que siguió sus palabras en la New York Stock Exchange, donde fue invitado a participar para tocar el tradicional “gong” que da inicio a las operaciones.

El mandatario aprovechó su discurso para comentar los avances que viene haciendo su administración en el combate con la inflación.

“Radicalizamos el corte de la emisión monetaria. Y ahora la inflación mayorista es del 2,1% mensual”, festejó.

“(…) Vamos a domar la inflación, eso está en marcha”, sostuvo al tiempo que también apuntó a la liberación del mercado de cambios.

Quince de la veintena de acciones de compañías argentinas que pueden comprar y vender inversores internacionales en la plaza neoyorquina acumulan en lo que va del año altos rendimientos, destacándose los papeles del sector bancario y financiero.

Wall Street había reaccionado con euforia al triunfo de Milei, un economista que se define como ‘anarcocapitalista’, en la segunda vuelta electoral de noviembre de 2023, que lo habilitó para tomar las riendas de la maltrecha economía argentina a partir del 10 de diciembre pasado.

Aunque en estos nueve meses los activos argentinos sufrieron altibajos, el tono dominante ha sido claramente positivo y en el último mes se vio un reimpulso, de la mano de recomendaciones de grandes bancos de inversión internacionales para incorporar bonos y acciones argentinas en carteras de inversión.

Hace un mes, JP Morgan apuntó que, una vez que el Gobierno levante los controles cambiarios, una posible reclasificación de Argentina para volver a ser categorizado como mercado emergente en su índice MSCI podría suponer un flujo de 1.000 millones de dólares hacia acciones argentinas.

De concretarse ese cambio de clasificación, el índice MSCI Argentina Standard estaría compuesto por acciones de las energéticas YPF y Pampa Energía y las entidades financieras Banco Macro y Grupo Financiero Galicia, mientras que el Small Cap Index (índice de empresas de menor capitalización) tendría once papeles más de compañías argentinas.

El índice S&P Merval, de las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires, cerró el viernes pasado en su máximo nivel desde 2018 y con un rendimiento del 106% acumulado desde el triunfo electoral de Milei.

“La tendencia alcista del S&P Merval es innegable, sustentada en tres factores. Dos factores locales: la ejecución del plan económico implementado por el Gobierno y el buen comportamiento de la deuda soberana argentina; y un factor externo: el buen contexto para la renta variable global”, sostuvo el pasado viernes la firma de inversión IEB.

Catorce de las empresas que integran ese panel líder también cotizan sus acciones en Wall Street.

En ese lote destacan los bancos Grupo Financiero Galicia (cuyas acciones acumulan en la Bolsa de Nueva York un alza del 170% en lo que va del año), Banco Macro (+158%), BBVA Argentina (+117,8%) y Grupo Supervielle (+104%).

Y también las energéticas YPF (+37,7%), Transportadora Gas del Sur (+35,7%), Edenor (+25,61%), Pampa Energía (+24,92%) y Central Puerto (+11,3%); la constructora IRSA (+36,5%), la fabricante de cementos Loma Negra (+24,8%) y la empresa de telecomunicaciones Telecom Argentina (+19%).