Milagros Amud, la joven voz que conquista escenarios y La Voz Argentina



A los 19 años, Milagros Amud ha recorrido un camino único en el tango y la música tradicional,

participando en festivales, programas de televisión y ahora llega a la gran final de La Voz Argentina,

llevando el talento de su ciudad a todo el país.

San Miguel se enorgullece de contar con una artista joven que ha transformado su pasión en una carrera

sólida: Milagros Amud. Desde los 7 años, comenzó su formación en tango con sus bisabuelos y

rápidamente sumó clases de canto y comedia musical en la academia ‘Un&Dos’. A los 9 años, participó

en el programa Argentiniños y grabó su primer CD Herencia de Tango, iniciando una trayectoria que la

llevaría a escenarios locales y nacionales.

A lo largo de su carrera, Milagros se presentó en importantes teatros como el Teatro Colonial, el Luisa

Vehil y el Teatro Empire, y formó parte de reconocidas orquestas y ballets de tango. Fue nominada y

ganadora de múltiples premios, entre ellos el Raíces 2017 como Solista Vocal Femenina de Tango y el

premio Reina del Plata, además de recibir condecoraciones como el premio Poldy Bird. La pandemia no

frenó su crecimiento: gracias a las redes sociales, continuó difundiendo su música y generando interacción

con sus seguidores.

Hoy, a los 19 años, Milagros llega a la gran final de La Voz Argentina, un logro que evidencia su talento y

constancia. Su participación se acompaña de una invitación a la comunidad: votar enviando MILAGROS

al 9009 o compartir la noticia para que más personas conozcan su música. Este momento marca un punto

culminante en su carrera, pero también abre nuevas oportunidades para seguir llevando el tango y la

música tradicional a públicos de todas las edades.

Milagros Amud representa no solo el talento juvenil de San Miguel, sino también la tradición del tango

reinterpretada por nuevas generaciones, consolidando su lugar como una de las voces más prometedoras

de la música argentina contemporánea.