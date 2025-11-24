Mesa de trabajo con la academia China de ciencias sociales

La delegación merlense en Beijing, que encabezan el Intendente de Merlo y Secretario

de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez, y la Diputada Nacional

Roxana Monzón, mantuvo reuniones de trabajo con dirigentes políticos y actores

institucionales de máxima relevancia.

En esta oportunidad tuvieron un encuentro con las autoridades del Instituto de Latinoamérica

de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), una de las instituciones más influyentes

y prestigiosas de República Popular. En este marco, tuvo lugar una mesa de trabajo con la

Sra. Chai Yu, Directora General del Instituto de Latinoamérica de la CASS, principal centro de

investigación y pensamiento académico sobre la región en China.

Este encuentro sirvió como punto de partida para establecer una hoja de ruta que permita

ampliar los horizontes de cooperación de la Universidad Nacional del Oeste, un verdadero

orgullo de todos los y las merlenses. De este modo, las acciones previstas para 2026

incluyen la firma de un Convenio Marco de Cooperación para institucionalizar el intercambio

académico y la investigación conjunta. Se buscará, además, la apertura de un Centro de

Estudios para la enseñanza del idioma y cultura china en la universidad y la participación de

expertos chinos en la Cátedra Abierta para el Desarrollo de América Latina de la UNO.

Asimismo, se acordó explorar con las autoridades de la Universidad la creación de un

Observatorio de Inversión y Comercio China-Argentina y la puesta en marcha de Proyectos

de Extensión Universitaria Binacional para abordar desafíos sociales y económicos en Merlo,

aplicando la experiencia de desarrollo de China.