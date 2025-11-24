Mesa de trabajo con la academia China de ciencias sociales

La delegación merlense en Beijing, que encabezan el Intendente de Merlo y Secretario
de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez, y la Diputada Nacional
Roxana Monzón, mantuvo reuniones de trabajo con dirigentes políticos y actores
institucionales de máxima relevancia.
En esta oportunidad tuvieron un encuentro con las autoridades del Instituto de Latinoamérica
de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), una de las instituciones más influyentes
y prestigiosas de República Popular. En este marco, tuvo lugar una mesa de trabajo con la
Sra. Chai Yu, Directora General del Instituto de Latinoamérica de la CASS, principal centro de
investigación y pensamiento académico sobre la región en China.
Este encuentro sirvió como punto de partida para establecer una hoja de ruta que permita
ampliar los horizontes de cooperación de la Universidad Nacional del Oeste, un verdadero
orgullo de todos los y las merlenses. De este modo, las acciones previstas para 2026
incluyen la firma de un Convenio Marco de Cooperación para institucionalizar el intercambio
académico y la investigación conjunta. Se buscará, además, la apertura de un Centro de
Estudios para la enseñanza del idioma y cultura china en la universidad y la participación de
expertos chinos en la Cátedra Abierta para el Desarrollo de América Latina de la UNO.
Asimismo, se acordó explorar con las autoridades de la Universidad la creación de un
Observatorio de Inversión y Comercio China-Argentina y la puesta en marcha de Proyectos
de Extensión Universitaria Binacional para abordar desafíos sociales y económicos en Merlo,
aplicando la experiencia de desarrollo de China.