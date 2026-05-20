Mes patrio en San Miguel, en la antesala del desfile del 25 de mayo 



Hubo actos por el aniversario del ARA General Belgrano y por los días del Himno Nacional Argentino y de la Escarapela.

La Municipalidad de San Miguel comenzó el mes de mayo con distintas actividades para honrar la Patria, que contaron con la presencia del intendente Jaime Méndez y vecinos del distrito y toda la región.

Por un lado, el lunes 4 se conmemoró el 44° aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, en el Centro Cultural «Unión de Veteranos de Guerra 2 de Abril». Allí se homenajeó a los héroes que perdieron la vida en el buque, a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.

Luego, el lunes 11 de mayo, en la plaza principal, se celebró el día del Himno Nacional Argentino, a 213 años de su creación. Participaron tenores del coro de Rodolfo Diorio, la Banda Militar Combate de San Lorenzo, Veteranos de Malvinas, bomberos, efectivos de la Policía Municipal y distintas autoridades.

Además, ayer, en el día de la Escarapela, el Regimiento de Artillería 1 “General Tomás de Iriarte” izó la bandera nacional en la plaza de San Miguel y entregó escarapelas a los vecinos.

Finalmente, el próximo lunes 25 de mayo, a partir de las 10 hs se realizará el tradicional desfile cívico militar por la Revolución de Mayo, que comenzará en la Av. Perón y Belgrano, en el centro del distrito.

Desfilarán Veteranos de Malvinas, formaciones militares del Ejército y la Fuerza Aérea, Gendarmería, efectivos de la Policía Federal Argentina, móviles de la Policía Bonaerense y Municipal, bomberos, centros culturales, clubes deportivos, centros de jubilados, grupos de scout, escuelas y jardines de infantes, entre otras instituciones.