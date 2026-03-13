Merlo:Clausuran empresa avícola y aplican multa millonaria por arrojar residuos en la vía pública

La Municipalidad de Merlo sancionó a un comercio avícola tras comprobar graves irregularidades sanitarias y ambientales. La intervención se realizó luego de denuncias de vecinos del barrio La Teja.

La Municipalidad de Merlo clausuró un depósito avícola y su local de venta al público luego de constatar que la empresa arrojaba residuos en la vía pública, lo que generaba focos infecciosos y la proliferación de roedores en la zona.

El procedimiento se llevó adelante tras denuncias de vecinos del barrio La Teja, quienes alertaron sobre la acumulación de basura en espacios comunes y los riesgos sanitarios que esta situación generaba.

A partir de estas denuncias, personal del área de Inspección General del municipio realizó un operativo que culminó con la clausura del depósito de pollos ubicado en la intersección de las avenidas Avenida Eva Perón y José Miranda. Durante la inspección se comprobó que la mercadería no se encontraba refrigerada de manera adecuada.

Además, las autoridades dispusieron la clausura del local de venta al público situado en Avenida Eva Perón 7622, en la localidad de Libertad, donde se constató que el establecimiento no cumplía con las normas de higiene ni con las condiciones necesarias para la correcta manipulación de alimentos.

Desde el municipio recordaron que arrojar basura en espacios comunes o en la vía pública constituye una infracción a las normas ambientales vigentes, con sanciones que pueden ir desde los 250.000 hasta los 14.000.000 de pesos.

Las autoridades también destacaron la importancia del compromiso de la comunidad para mantener el distrito limpio y ordenado, e invitaron a los vecinos a realizar denuncias —incluso de manera anónima— cuando detecten este tipo de conductas.

Canales para denunciar

Los vecinos pueden comunicarse a través de las siguientes líneas:

Guardia PPC: 0220-486-8495

Monitoreo: 0220-483-4005

Denuncias Anónimas: 0220-482-6006

Inspección General: 0220-483-0960 / 483-4870

Delegaciones: 11-2732-3633

Tránsito y Ordenamiento Urbano: 11-3195-5722

Obras y Servicios Públicos: 11-7626-0643

El municipio reafirmó su compromiso de controlar, sancionar y prevenir conductas que afecten la salud pública y el ambiente, con el objetivo de construir un distrito más limpio, ordenado y seguro.