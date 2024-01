Merlo – Desmentida: Menéndez se defendió de las acusaciones contra él y su familia

El jefe comunal dijo que fue una noticia falsa la que afirmó que se encontraba en Estados Unidos de vacaciones con su familia.

Un portal web aseguró que el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se encontraba en el país del norte para pasar Navidad con su familia, luego de que prepara un impuestas para los vecinos de Merlo. La noticia fue acompañada con una foto donde se lo ve con familiares.

Menéndez, por su parte, dijo: «NO ESTOY EN ESTADOS UNIDOS NI FUERA DEL PAÍS. ES UNA BURDA MENTIRA QUE HAYA VIAJADO AL EXTERIOR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD y/o AÑO NUEVO. NO ME HE TOMADO VACACIONES Y POR EL MOMENTO NO LO TENGO PREVISTO».

De ese modo se refirió a la falsa noticia publicada en la web contra el intendente de Merlo. Además, agregó que se encuentra «trabajando al frente de nuestro municipio todos los días, enfrentando la tremenda crisis economica junto a todo nuestro equipo».

Luego tuvo un párrafo muy directo a esos portales que publican informaciones falsas: «No creo que haya algún otro lugar en el mundo donde existan supuestos “portales informativos” tan perversos como los que existen en Merlo. No son portales donde la verdad y la información de la comunidad sea el objetivo principal, sino que todo lo contrario, son portales que tienen como única razón de ser ensuciar, difamar, mentir, inventar, generar malestar, desestabilizar con un enfermizo ensañamiento hacia mi persona, mi familia y mis compañeros. Podrán notar que no hay otro tipo de información que no sean difamaciones personales o de nuestra gestión. Y no se privan de nada, no tienen inhibiciones morales ni éticas de ningún tipo. Por ejemplo en esta publicación que les muestro, usan para perjudicarme la imagen de mi hija de tan solo 6 años con total impunidad. No les importa nada».

No obstante, continuó su relato diciendo que «son portales anónimos, no tienen dueños a la vista, sus editoriales no son firmadas por nadie, se escudan en el anonimato para poder dañar a otros sin responsabilidad frente a la justicia.

Detrás de los oscuros intereses que defienden desde esos espacios hay gente cobarde, miserable, que de ningún modo buscan el bien común. Estos portales llevan décadas transformando la hermosa y noble profesión periodística en una cloaca nauseabunda de mentiras, especulación y persecución política».

Finalmente, Menéndez pidió no dejarse engañarse. «Como decía el General Perón: “la única verdad es la realidad”», concluyó.