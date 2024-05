Menéndez, inauguró un frigorífico en Mariano Acosta junto al gobernador Kicillof

La planta fue impulsada por la cooperativa de trabajo “Familias Argentinas” que decidió reabrir

el frigorífico para fomentar la producción local y generar empleo de calidad dentro del

municipio.

El gobernador declaró: “Estoy muy contento por esta nueva planta, que es el resultado de la

combinación entre la acción del Estado y las empresas, y va a generar más de 200 fuentes de

trabajo directas en el distrito que se sumarán a la producción agropecuaria de la Provincia de

Buenos Aires”.

“Los empresarios me hablaron de la ayuda que recibieron del Intendente de Merlo, el Tano

Menéndez, que siempre está pensando, no solo en la acción del Estado, sino en esa sinergia entre

lo privado y lo estatal. No se puede pensar que todo lo va a hacer el mercado o todo lo va a hacer

la empresa privada: sin Estado no hay forma de que esto se haga, de la misma manera que el

Estado sin privado no va a ningún lado.”, afirmó Kicillof.

Por su parte, el Jefe Comunala Gustavo Menéndez seguró “Conformamos un círculo virtuoso con la inversión privada que genera empleo, porque con ayuda de la provincia y el municipio, se puede generarla venta de carne a un precio muy accesible y conveniente a las carnicerías de la zona, entonces ya que el Gobierno Nacional no cuida el bolsillo, intentamos tener una incidencia defendiendo a nuestros

vecinos”.

En la apertura estuvieron presentes autoridades locales y provinciales, como la ministra de

Ambiente de la Provincia Daniela Vilar y la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y

Economía Circular Jaquelina Flores, que entregaron al frigorífico dos camiones para facilitar la

gestión sustentable de residuos.