Más de sesenta perros que sufrían maltrato animal, fueron liberados tras un allanamiento

El lugar estaba dividido en sectores. Había cerdos, perros y gatos. Los animales presentaban bajo peso, falta de vacunas, deshidratación y nulo cuidado. Al momento, 63 caninos y 1 felino se encuentran en hogares de tránsito y son asistidos por el Hospital Veterinario Municipal.

CSe realizó un allanamiento en un domicilio particular de la ciudad de Tortuguitas tras una denuncia recibida en la fiscalía del municipio de Malvinas Argentinas. Registraron el lugar, la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto a miembros del equipo de Zoonosis local. El Centro de Operaciones Municipal (COM) aportó imágenes probatorias para el operativo.

En una primera instancia, se ingresó al domicilio con médicas veterinarias actuantes. En el patio delantero había dos cerdas sin acceso a agua ni alimentos. En otro sector de la casa, hallaron caninos de razas: Boston Terrier, Dachshund y Chihuahua. Entre las enfermedades que estos animales presentaban se encuentran: dermatitis, alopecia, hipertricosis, ectoparásitos, pododermatitis, manto hirsuto, deshidratación y bajo puntaje corporal.

También tenían perros caminando sobre sus propias excretas y un sector donde se ubicaban las hembras madres con sus crías en un ambiente de mucha suciedad. Mientras que en un galpón se hallaron catorce gatos mestizos, en las mismas condiciones que el resto de los animales.

El domicilio estaba a cargo de dos personas mayores, quienes admitieron que ellos mismos vacunaban a los cachorros con vacunas quíntuples adquiridas de manera irregular y que ninguno de los animales tenía la vacuna antirrábica, en contravención a la ley.

El equipo del operativo rescató un total de sesenta y tres caninos y un felino, que fueron enviados a hogares de tránsito y que están siendo asistidos por el Hospital Veterinario.

Para realizar denuncia anónina ante la sospecha de algún caso similar, pueden escribir al siguiente email: denunciassanmartin@mpba.gov.ar