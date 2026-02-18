Más de 200 mil personas disfrutaron de Planazo XXL en Malvinas Argentinas.

Durante tres noches seguidas, en el municipio de Malvinas Argentinas se vivió una fiesta diferente. Los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16, las familias disfrutaron de actividades recreativas y shows en vivo, de manera libre y gratuita. A lo largo de las tres jornadas, más de 200 mil personas formaron parte del “Planazo XXL en Malvinas”.

La primera noche fue de tributos y clásicos: Bon Jovi, Pimpinela, Soda Stereo y Sandro. La fiesta familiar continuó el domingo con una Fiesta Retro que incluyó batallas de DJs que abarcaron los mejores temas desde la década del 80 al 2000, una sección especial con Bebe Sanzo “Lentos para Abrazarse”, la banda de rock Blockbusters y el cierre de El Símbolo, que coronó la noche.

Cada uno de los encuentros contó con un espectáculo de globos aerostáticos que obsequió diferentes postales de atardeceres. Como también, actividades para las infancias como talleres de acrobacia en tela, freestyle y artes urbanas, y la oportunidad de dar un paseo por las ferias de artesanos. El patio gastronómico y los foodtruck fueron la mejor opción para comer algo rico durante los festejos de carnaval.

Sin dudas el broche de oro se lo dio la noche del lunes. En el escenario se presentaron DJs locales que representan a la juventud de Malvinas, y bandas tributo a Airbag y Tan Biónica, quienes prepararon el clima para la imponente presentación de Fer Palacio, que hizo su show en un cuadrilátero lleno de luces, con el agite del animador Pepe Mix.

De esta manera, el plan de carnaval en las inmediaciones del Palacio Municipal de Malvinas Argentinas fue el elegido por miles de familias de la región que disfrutaron de una propuesta cultural y recreativa pensada para todas las edades.