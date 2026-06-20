Más de 100 mil personas participaron de la Fiesta Patronal de San Antonio de Padua

El tradicional evento reunió a emprendedores, instituciones educativas, artistas y vecinos en dos jornadas solidarias a beneficio de Cáritas y los Bomberos Voluntarios.

La tradicional Fiesta Patronal de San Antonio de Padua convocó a más de 120 mil vecinas y vecinos durante las jornadas del 14 y 15 de junio en el partido de Merlo. El evento, que se realiza anualmente, tuvo un fuerte carácter solidario, ya que lo recaudado fue destinado a Cáritas y a los Bomberos Voluntarios de Merlo.

Durante los festejos, los asistentes pudieron recorrer más de 350 puestos de emprendedores, 60 stands gastronómicos y alrededor de 100 puestos pertenecientes a instituciones educativas de nivel secundario. Además, la celebración contó con una destacada programación artística que incluyó la participación de músicos locales y figuras reconocidas como Willy Bronca y el grupo Mago y la Nueva Luna.

El intendente Gustavo Menéndez destacó la importancia social y económica de la iniciativa. “Es importante resaltar que con este tipo de eventos, en solidaridad con Cáritas y los Bomberos Voluntarios de Merlo, se generan muchísimos puestos de trabajo en un momento complejo desde lo económico”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal manifestó su satisfacción por la gran convocatoria que tuvo la celebración. “Me pone muy contento que en ambas jornadas haya venido gente de diferentes lugares a disfrutar de un festival tan emblemático para nuestra comunidad”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Federico Picasso, remarcó la relevancia de las políticas culturales impulsadas por el municipio. “Existe una decisión gubernamental de implementar políticas culturales y educativas en el distrito. Sin el apoyo del intendente, este tipo de propuestas no serían posibles”, sostuvo.

La Fiesta Patronal de San Antonio de Padua es uno de los eventos más representativos del calendario cultural y religioso de Merlo. Su organización es posible gracias al trabajo conjunto entre las distintas áreas municipales, la Iglesia, Cáritas Padua y los Bomberos Voluntarios, consolidándose año tras año como un espacio de encuentro, solidaridad y celebración para toda la comunidad.