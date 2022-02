Mario Ishii recorrió el nuevo hospital de internaciones

«Quiero que los abuelos de PAMI se atiendan en José C. Paz y no esten dando vueltas por toda la provincia. Tenemos los mejores equipos parar atendenrlos»El intendente municipal Mario Ishii supervisó la obra donde se emplaza el Nuevo Hospital que viene a extender la capacidad de internación del Hospital Caporalleti, sobre la Av. Croacia.El Intendente Ishii destacó: «Quiero que los abuelos se vengan a atender por PAMI en José C. Paz, no puede ser que nuestros mayores tengan que hacer kilometros para poder atenderse».





El mismo contará con una infraestructura de 1200m2 de construcción y 76 camas nuevas que reforzarán la capacidad instalada de internación. Recordamos que el Hospital Caporaletti cuenta con tecnología de punta en materia de atención médica, entre las que se encuentran: Tomógrafo, Resonador Magnético, Equipo de Rayos, laboratorio y ecógrafos.