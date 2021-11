Mario Ishii encabezó el festejo del 20º aniversario

Reflejo del esfuerzo paceño para crecer y progresar, el intendente Mario Ishii encabezó con mucha emoción el festejo del 20º aniversario de la fundación del Centro Municipal de Zoonosis “Dr. Víctor Guido”, que encabeza el Dr. Jesús Aispurú junto a un gran grupo de excelentes profesionales. Y anunció que en breve la “Constructora Municipal” iniciará las obras de ampliación de sus instalaciones.

En la ceremonia el intendente Mario Ishii subrayó: “Hoy me llena de orgullo este aniversario porque este Centro de Zoonosis fue la segunda gran obra que inauguramos luego de la del Hospital Odontológico. Desde entonces, lo que es hoy la Dirección de Zoonosis Municipal trabaja arduamente, inclusive en los momentos más duros de la pandemia Covid-19, allí diariamente se resguarda y atiende animales con diferentes patologías, enfermedades y padecimientos de extrema intervención. En José C. Paz también cuidamos desde hace dos décadas la salud de los animalitos paceños”.

Aispurú, por su parte, rememoró los duros inicios del Centro en el año dos mil uno y recordó que así se dió el primer paso para “que este lugar se convirtiera en el primer hospital público veterinario de la provincia de Buenos Aires, el cuál se encarga además de prevenir más de 200 enfermedades que son transmisibles a los humanos y que muchas de éstas pueden causar la muerte”.









Y valoró la estratégica importancia para José C. Paz que Ishii le dio a la salud y a la educación de los paceños al recordar que “hace 20 años atrás acá había un criadero abandonado de nutrias y hoy está el Hospital Oncológico, la Facultad de Medicina de la UNPAZ, y otras edificaciones municipales. Hay que estar agradecido de que mi amigo el intendente Ishii tuviera visión de futuro, sino que hubiera pasado en esta pandemia si no hubieran existido los hospitales con sus excelentes planteles profesionales. Acá se salvaron muchas vidas pero hacia al futuro podremos salvar más con médicos que no podrían serlo si Ishii no hubiera fundado esta Facultad de Medicina”.

En tanto Ishii, finalizó con la misma frase prometedora que pronunció en el aniversario de José C. Paz: “Hemos crecido mucho y vamos creciendo a mayor velocidad para que los paceños tengamos salud, educación, trabajo y seguridad, pero sobre todo dignidad.” También estuvieron presentes el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Roque Caggiano; Concejales; Secretarios, Directores de la comuna y vecinos que acuden al lugar con sus mascotas.